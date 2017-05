Lo que ven en la tele los votantes de Trump: así cuenta Fox News el mal momento del presidente

Donald Trump está siendo acusado de obstrucción a la Justicia, negligencia en el manejo de secretos y abuso de poder, pero ¿qué ven sus votantes en su canal de noticias por televisión favorito en la hora mayor audiencia?

Entre otras cosas, entrevistas sobre la crisis en Venezuela, las donaciones a la Fundación Clinton y una teoría infundada sobre el asesinato de un empleado del Comité Nacional Demócrata el verano pasado.

La cobertura de Fox News da una idea de la realidad paralela en la que viven los votantes del candidato y ayuda a entender por qué su popularidad, aunque baja, se mantiene en torno a un 40%. Su influencia es enorme: propiedad del estrecho amigo de Trump Rupert Murdoch lidera la audiencia de los canales de noticias de 24 horas. Y desde la campaña general contra Hillary Clinton ha mantenido una cobertura amigable sobre Trump. Es con diferencia el canal al que el presidente ha concedido más entrevistas.

El contraste con los otros dos canales de televisión de noticias, CNN y MSNBC, se ha hecho más patente en las últimas dos noches, después de las dos explosivas revelaciones sobre el presidente: su revelación de secretos inapropiada a Rusia, reportada el lunes por The Washington Post ; y su supuesta petición al exdirector del FBI James Comey para que dejara de investigar los lazos con Rusia del exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, reportada este martes por The New York Times.



Fox News ha mirado hacia otro lado, cubriendo otros temas. Pero sus presentadores de horario estelar (8:00 pm-11:00 pm) también han tratado estas dos polémicas cuestionando la importancia del asunto. Según ellos, los periodistas de "los medios liberales" han reaccionado con histeria a estas informaciones y a otras anteriores sobre Trump. Otros medios conservadores como Breitbart también han defendido al presidente atacando.

"Han sucumbido a un odio hacia Trump que es tan intenso que ha destrozado su juicio y en algunos casos a afectado a su carácter", dijo el lunes Tucker Carlson.

"Hoy la amenaza número uno contra Estados Unidos es este asalto al presidente Trump", le comentó a Carlson el profesor de Estudios Rusos de Princeton Stephen Cohen.

"Esto es un escándalo sin video, sin audio, sin sexo, sin dinero, sin cadáveres. Es un escándalo aburrido", señaló este martes sobre el memo de Comey uno de los tertulianos de The Five, Jesse Watters. "¿No pensamos que estamos perdiendo la medida de lo que el resto del país piensa y siente sobre algo como esto?", añadió. The Five es el programa que ha sustituido al show de Bill O'Reilly, la estrella de la cadena caída en desgracia el mes pasado.

Otro de los tertulianos, Greg Gutfeld, restaba importancia al comentario de Trump sobre Flynn ("Espero que puedas dejarlo ir") diciendo que era semejante a los comentarios que el presidente hacía en su etapa de empresario cuando visitaba obras.



"Me gustaría de verdad que hicieras esto más barato, me gustaría de verdad que usaras este tipo de luces en estos baños", dijo Gutfeld. "Me parece a mí que ésa es la manera de hablar de Trump".

Sean Hannity protestaba por "la completa rabieta histérica de los medios y la alianza para destruir a Trump". Según él, cinco fuerzas se han unido para tumbar al presidente: la propaganda de los medios, los funcionarios de carrera del gobierno, los demócratas, los republicanos del establishment y los republicanos del movimiento Nunca Trump.

En Hannity apareció este martes el único funcionario del gobierno de Trump que dio la cara ante los medios, el asesor Sebastian Gorka. Aseguró que "las noticias falsas" se han convertido ahora en "noticias deshonestas" y que la prensa "ha puesto la política por encima de la seguridad nacional".

Hay que resaltar que los presentadores de la noche en Fox News se definen a sí mismos como comentaristas y no periodistas. La cadena tiene una división de noticias para la que trabajan reporteros con otros estándares. En estos programas de horario de máxima audiencia aparecieron en las últimas dos noches el corresponsal de la Casa Blanca John Roberts y el jefe de presentadores políticos, Bret Baier, para dar los últimos detalles sobre las controversias.

La cadena es la líder de las cadenas por cable y tuvo en el primer trimestre los mejores datos de audiencia de su historia, con 1.7 millones de audiencia media al día. Pero MSNBC está recortando terreno y la semana pasada, cuando se produjo el despido de Comey, fue líder de audiencia en horario prime time en el segmento de edad más codiciado por los anunciantes (de 25 a 54 años).



Según Fox News, el ángulo que deberían seguir los medios es la filtración de información negativa sobre Trump que ellos consideran injusta o incluso ilegal. Una versión similar puede leerse en la página web populista Breitbart.

"Ninguna Casa Blanca puede sostener este tipo de filtraciones constantes", ha dicho Hannity. "Así que, si usted está en la Casa Blanca, y es (el responsable de) esto, si no está allí para servir a su país y todo lo que está haciendo es perjudicar al país, bueno, entonces quizás quiera salir del camino".

El especialista en mirar hacia otros asuntos es Tucker Carlson quien este lunes invitó a su programa a un joven activista de izquierdas de 19 años, Lilly Dakotah, que culpó a la oposición en Venezuela de terrorismo contra el régimen de Maduro. "¿Es su español bastante bueno? Quiero decir, ¿tiene usted un buen manejo de la opinión pública en Venezuela?, ¿cómo sabe lo que la mayoría de la gente en Venezuela quiere?", le inquirió.

Al día siguiente una de sus tertulianas, Kristin Tate, una contribuidora conservadora del medio político The Hill, explicaba el éxito de audiencia de los programas que critican a Trump como el show del cómico Stephen Colbert. "La audiencia está subiendo en estos programas antiTrump porque los liberales blandos todavía no quieren aceptar que Trump es nuestro presidente", afirmó y quizás sin pensar dónde estaba hablando añadió: "Necesitan espacios televisivos en los que estar a salvo y donde puedan oír sus propias opiniones".