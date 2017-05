Trump no conocía el origen de la información clasificada que compartió con funcionarios rusos

El asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster dijo en conferencia de prensa que Donald Trump desconocía el origen de la información que divulgó a los rusos y descartó que haya expuesto la "seguridad nacional" en esa reunión.

Por segunda vez en dos días, McMaster defendió al presidente luego de que se conociera la noticia de que compartió información "altamente clasificada" con el embajador ruso, Sergey Kislyak, y el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Serguéi Lavrov.

"El presidente no tuvo ninguna conversación inapropiada", dijo McMaster consultado por los periodistas y agregó que "no ve el objeto de seguir discutiendo" sobre el tema.

"En el contexto de esa discusión la información que se compartió fue completamente apropiada", reafirmó el asesor.

De modo evasivo, McMaster respondió a la directa pregunta de un periodista de si Trump compartió o no información clasificada: "No vamos a decir aquí qué es información clasificada y qué no lo es".

McMaster comenzó hablando de los planes del presidente en su primer viaje internacional, la gira que en pocos días comienza por Oriente Medio y países europeos.

El caso

Esta conferencia llega luego de que el lunes The Washington Post informara que el presidente había compartido información altamente clasificada sobre Estado Islámico con dos funcionarios rusos la semana pasada.



Trump, desde Twitter, defendió su "derecho" a compartir dicha información.

En una breve declaración fuera de la Casa Blanca el lunes, McMaster había afirmado a periodistas que "en ningún momento se discutieron fuentes de inteligencia o métodos" y que el presidente "no reveló ninguna operación militar que no fuera conocida públicamente".

