¿Y Obama no vino? - La canciller alemana Ángela Merkel se tapa la cara con sus manos mientras el presidente Trump la mira severamente, durante un receso de la cumbre del 620 en Alemania. Aunque se trata de una instantánea y no refleja la interacción entre ambos mandatarios, el primer encuentro entre ambos no mostró la química que la alemana tenía con el presidente Barack Obama.

Foto: Reuters | Univision

0 Compartir