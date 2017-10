La Universidad de Florida gastará $500,000 para evitar otro Charlottesville este 19 de octubre

La Universidad de Florida (UF) se gastará medio millón de dólares en seguridad para evitar incidentes violentos el jueves 19 de octubre durante un evento rentado por el nacionalista blanco Richard Spencer.

Spencer fue uno de los líderes de la manifestación nocturna con antorchas de nacionalistas blancos por el campus de la Universidad de Virginia en Charlottesville el 11 de agosto. Un día después uno de los radicales congregados en la ciudad atropelló a un grupo de contramanifestantes que defendían la tolerancia, matando a una joven e hiriendo a 19 personas.

La universidad aceptó el alquiler del 'Phillips Center for the Performing Arts' por Spencer para el evento a pesar de que inicialmente le negó la autorización por motivos de seguridad. El think tank de Spencer, The National Policy Institute, pagó $10,564 por rentar el espacio. En una web creada para la ocasión, https://freespeech.ufl.edu/ la universidad explica a sus alumnos que la autorización es necesaria porque la opinión de Spencer está protegida por la Primera Enmienda.

El evento es parte de la campaña de la ultraderecha por organizar eventos en campus de EEUU alegando que es necesario exponer a los estudiantes en universidades liberales a distintas ideas. Los oponentes de estos eventos los consideran una provocación y en algunos casos manifestantes violentos han tratado de boicotearlos, como ha sucedido en el campus de la Universidad de California en Berkeley.



Spencer, la escritora Ann Coulter o el exeditor de Breitbart Milo Yinannopoulos son algunos de los radicales de ultraderecha más conocidos que protagonizan esta campaña con el argumento de que están promoviendo la libertad de expresión.

Los oradores de ultraderecha eligen universidades estatales para sus eventos porque la Primera Enmienda protege frente a la censura del gobierno.

En la web creada para justificar el evento, UF explica que "como una entidad estatal, UF debe permitir la libertad de expresión en sus foros públicos excepto en limitadas ocasiones, que incluyen los motivos de seguridad".

También explica que la Primera Enmienda protege el discurso de odio, entre ellos símbolos de odio como las esvásticas, sin importar lo ofensivos que sean. Pero la Primera Enmienda no protege amenazas, acoso o violencia.

UF informó que por motivos de seguridad cerrará varias aulas y centros como museos y un centro de seguridad y bienestar. Si los alumnos tienen miedo a la violencia podrán solicitar a sus profesores ausentarse de clase.

"Entendemos que este evento y las posibles protestas provocan miedo, especialmente en miembros de la familia Gator (nombre de los estudiantes de UF) que son objetivo de mensajes de odio y violencia simplemente por su color de piel, religión, cultura, orientación sexual o creencias", escribió la universidad.