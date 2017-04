'La serpiente', la canción que Trump utiliza como metáfora de la frontera y que dedica a los agentes de ICE

"Vamos a dedicarle esto al general Kelly, a la Patrulla Fronteriza y a los agentes de ICE por estar haciendo un trabajo tan increíble". Con estas palabras, Donald Trump, que momentos antes había sacado un papel del bolsillo de su saco, procedió a recitar la letra de la canción 'The Snake' ('La serpiente', en español).

Su letra cuenta la historia de una mujer que recoge a una serpiente que se encuentra medio congelada en un camino. La mujer siente lástima por ella y la lleva a su casa, donde la alimenta con leche y miel y la cobija junto a su chimenea. Tras prodigarle todo tipo de atenciones, la serpiente termina mordiendo a su salvadora. Cuando ella, moribunda, le pregunta por qué lo ha hecho, la serpiente responde: "Oh, cállate, mujer tonta," dijo el reptil con una sonrisa / Sabías jodidamente que era una serpiente antes de llevarme contigo".



"Pensé en ella en relación a nuestra frontera y la gente que entra", dijo hoy el presidente. No es la primera vez que Trump utiliza esta canción en una intervención pública a modo de fábula sobre la inmigración, la frontera o la entrada de refugiados en Estados Unidos. De hecho, la referencia a 'La serpiente' se convirtió durante la campaña presidencial en uno de los momentos recurrentes de sus mítines.



Escrita por Oscar Brown y popularizada por el cantante Al Wilson, 'The Snake' fue a finales de los 60' un hit de la música soul. La familia del compositor, un activista por los derechos civiles, ha expresado su deseo de que Trump pare de emplear como parábola para sus políticas migratorias. "Si papá estuviera vivo, él lo habría desgarrado (a Trump) con un gran poema para rebatirlo". También la hija de Wilson, intérprete negro que la llevó a la fama y que nació en el Mississippi segregado, ha mostrado sus dudas de que el cantante hubiera aprobado el uso que Trump hace de su canción.

La parábola de Trump en Pennsylvania no ha pasado las redes sociales, donde varias voces han acusado al republicano de difundir ( una vez más) un mensaje de odio y de comparar a inmigrantes y refugiados con un reptil traicionero:

"Los inmigrantes no son serpientes. Los inmigrantes no son serpientes. Los inmigrantes no son serpientes. Los inmigrantes no son serpientes. Los inmigrantes no son serpientes".



Immigrants are not snakes. — Allie Beauregard (@AllieBeauregard) April 30, 2017



"Como hija de sobrevivientes al Holocausto, escucho Trump alto y claro. Él es la serpiente, demonizando y dividiendo a América a cambio de algunos gritos. Horrible".



As a child of Holocaust survivors, I hear Trump loud and clear. HE is the snake, demonizing & dividing America for some whoops. Ghastly. https://t.co/4D0ZndweYQ — Paula Chertok🗽 (@PaulaChertok) April 30, 2017



"Sabías jodidamente bien que era una serpiente antes de dejarme entrar... realmente resume la presidencia de Trump hasta ahora".



"You knew damn well I was a snake before you let me in" really sums up the Trump presidency thus far — Brian Tashman (@briantashman) April 30, 2017



"Estoy bastante seguro de que Trump es la serpiente".



Pretty sure Trump is the snake. — Anthony De Rosa 🗽 (@Anthony) April 30, 2017