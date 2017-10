La senadora de California Dianne Feinstein, de 84 años, buscará la reelección en 2018

La senadora por California Dianne Feinstein, demócrata, anunció este lunes que buscará la reelección en 2018, a pesar de que menos de la mitad de californianos aprueban su decisión.

En un tuit desde su cuenta de campaña, Feinstein, de 84 años, acabó con la especulación sobre si abandonaría su cargo el año que viene.

"Me estoy lanzando por la reelección al Senado. Mucho más que hacer: acabar con la violencia de las armas de fuego, combatir el cambio climático, acceso a la sanidad. ¡Cuenten conmigo!"



I am running for reelection to the Senate. Lots more to do: ending gun violence, combating climate change, access to healthcare. I’m all in!