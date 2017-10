Jueza no borra el veredicto de culpabilidad de Arpaio pese a haber sido perdonado por Trump

Una jueza federal determinó este jueves que el perdón que el presidente Donald Trump otorgó al exalguacil de Maricopa Joe Arpaio puso fin al juicio criminal, pero no elimina el veredicto de culpabilidad o cualquier otra decisión judicial en su caso.

El exfuncionario fue encontrado culpable de desacato tras desafiar una orden de un juez que le impedía seguir deteniendo a personas solo por su perfil racial, en busca de indocumentados.

En su decisión, la jueza de la corte de distrito en Phoenix Susan Bolton rechazó los argumentos de los abogados defensores de Arpaio y del Departamento de Justicia de que el exalguacil, tras ser perdonado por Trump, tenía el derecho a que el proceso judicial en su contra fuera borrado, incluso el veredicto de culpabilidad.



"El poder de perdón (presidencial) es una prerrogativa ejecutiva de piedad, no una medida judicial", escribió Bolton.

"Anular todas las resoluciones en este caso sería contrario a esta importante distinción. La corte encontró al acusado culpable de desacato. El presidente emitió el perdón. El acusado aceptó. El indulto indudablemente libró al acusado de cualquier castigo que de otro modo podría haber sido impuesto. Sin embargo, no 'revisó los hechos históricos' de este caso", se lee en la resolución judicial de Bolton.

Trump perdonó a Arpaio el pasado mes de agosto incluso antes de que el exalguacil recibiera sentencia, que según el delito, podría haber sido de hasta seis meses de prisión, aunque se descartaba que el exfuncionario de 85 años fuera a la cárcel debido a su edad.



El argumento del presidente fue que Arpaio tuvo una hoja de servicio impecable y que fue hallado culpable "por hacer su trabajo". Trump también argumentó en su perdón que el exalguacil de Maricopa debió ser juzgado por un jurado, aunque la ley en Arizona especifica que si la sentencia que enfrenta el acusado no es mayor de un año, no es necesario designar uno.

Ahora el caso va a una corte de apelaciones, tal como indicaron este mismo jueves sus abogados.

Esta nueva pelea judicial es meramente simbólica debido al hecho de que con el perdón de Trump el juicio ya terminó y no habrá pena. Sin embargo, los abogados de Arpaio argumentan que no es justo que su defendido no vea borrados los delitos por los que fue encontrado culpable ya que al no existir juicio debido al perdón presidencial, no hay posibilidad de apelar.



En todo caso, no está claro si el hecho de que la jueza no borró el veredicto de culpabilidad, le impide a Arpaio presentarse a la elección de un cargo público debido a que queda vigente su antecedente penal.

Todavía está pendiente que la misma jueza se pronuncie sobre una petición de grupos activistas que apelaron la decisión de la jueza de aceptar el perdón presidencial.