Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, estuvo registrado para votar como mujer

¿Un error? Todavía está por aclarar, pero según reportan diversos medios Jared Kushner, yerno y alto consejero del presidente estadounidense Donald Trump, estuvo registrado como mujer en los padrones electorales durante ocho años.

Los registros electorales del estado de Nueva York muestran que el consejero de la Casa Blanca -cuyas misiones van desde la búsqueda de la paz en Medio Oriente a la lucha contra las drogas en Estados Unidos- marcó esa opción cuando rellenó su inscripción electoral para votar en ese estado en 2009, reveló la revista Wired el miércoles.

Segú The Washington Post solo hay dos opciones en el formulario M (male) hombre y F (female) mujer por lo que seplaneta si fue un error y si lo fue... ¿cómo es posible que se confundiera?. El diario intentó contactar sin éxtio a algún portavoz Kushner y apunta que antes de esa fecha, el asesor estaba registrado en New Jersey, donde en la casilla de género marcó "desconocido", según The Hill.





No es el primer engorro administrativo en el que estuviera implicado Jared Kushner, heredero de una rica familia de propietarios.

En enero, el Washington Post había reportado que estuvo registrado al mismo tiempo en los padrones electorales de dos Estados durante la presidencial de 2016.

Por otra parte, Kushner se equivocó varias veces al llenar sus formularios de acreditación de seguridad en la Casa Blanca, que debió volver a enviar, según la cadena CBS.

Además, recientemente fue acusado de usar su dirección de correo electrónico personal para comunicarse con otros funcionarios de la administración, cuando debería haber utilizado el servicio resguardado de la Casa Blanca.

La misma negligencia le había sido reprochada por Trump a su adversaria demócrata Hillary Clinton durante la campaña presidencial de 2016. El entonces candidato republicano no cesó de reclamar que debía ser encarcelada por este caso.