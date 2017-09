Internet estalla contra Melania Trump por su discurso en la ONU contra el 'bullying'

La primera dama Melania Trump condenó este miércoles en Naciones Unidas el bullying, instando a los líderes de la comunidad internacional a enseñar dando ejemplo. Los internáutas no tardaron en responderle pidiéndole que le diera la misma lección a su esposo.

"Debemos enseñar a los otros los valores de la empatía y la comunicación... amabilidad, concienciación, integridad y liderazgo, que solo pueden ser enseñados por medio del ejemplo", dijo la primera dama en un almuerzo en la misión de EEUU ante la ONU.

"Ningún niño debería sentirse hambriento, acosado, asustado, aterrorizado, abusado, aislado o preocupado, sin ningún lugar donde buscar protección", añadió. "Necesitamos dar un paso adelante, unirnos y asegurarnos de que el futuro de nuestros niños sea brillante".

En Twitter, los usuarios respondieron con mensajes en que resaltaban la contradicción de que la primera dama haya adoptado la causa de la lucha contra el bullying sin tener en cuenta que el presidente Donald Trump es visto por muchos como el prototipo de bully, por sus ataques a los más vulnerables o su costumbre de poner apodos a sus rivales políticos.



Melania Trump talking about cyber bullying when her husband is the absolute worst offender is just Twilight Zone worthy. Disturbing family.

Melania Trump's United Nations speech preached about setting an example for our children and preventing bullying… Start with your husband pic.twitter.com/Lq3u2eGoic

Melania's speech at the UN has to be a joke. HAS TO BE! She CANNOT be serious. Melanie, go home and give this speech to your HUSBAND!!!