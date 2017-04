Ileana Ros-Lehtinen, la primera latina electa al Congreso, anuncia que se retirará al final de su mandato

La republicana, de 64 años de edad, dijo al Miami Herald que no buscará la reelección en 2018, tras casi tres décadas en la Cámara de Representantes.

La congresista cubanoestadounidense Ileana Ros-Lehtiten, quien ha representado a un distito de Florida en la Cámara de Representantes desde 1989, se retirará al final de su mandato el año que viene, según informó en exclusiva el diario The Miami Herald.

"Ha sido una delicia y un gran honor servir a nuestra comunidad durante tantos años y ayudar a los electores todos los días de la semana", dijo la republicana del distrito 27, que incluye a Miami, al diario en una entrevista exclusiva el domingo. “Acabamos de decir: Es hora de dar un nuevo paso”.

Cuando fue electa hace 28 años, Ros-Lehtinen se convirtió en la primera mujer hispana en el Congreso de Estados Unidos. Desde entonces ha sido una voz consistente en la Cámara de Representantes para los cubanos en Estados Unidos y se ha involucrado en temas de América Latina y de índole internacional.

El pasado noviembre, Ros-Lehtinen aseguró su escaño con el 55% de los votos (157,763) frente al demócrata Scott Fuhrman, quien logró el 45% (129,548).

La legisladora asegura que no tomó la decisión por preocupaciones de perder las elecciones de 2018, dado el hecho de que su distrito apoyó a Hillary Clinton sobre el presidente Donald Trump. "No hay duda en mi mente de que no solo ganaría la elección sino que ganaría por un mayor porcentaje", le dijo la legisladora a la periodista Patricia Mazzei.



Ros-Lehtinen nació en La Habana, Cuba, en 1952. Fue maestra y legisladora estatal antes de ser electa a la Cámara en Washington en 1989, en una elección especial tras la muerte del congresista demócrata Claude Pepper.

La republicana se ha alejado de algunas posturas de su partido en años recientes: en 2012, se convirtió en la primera persona de ese partido en la Cámara de Representantes en apoyar el matrimonio igualitario.

Además se apartó del presidente Trump en temas de inmigración, en especial luego de que el mandatario firmara la orden ejecutiva que limitaría la entrada de personas de países de mayoría musulmana a Estados Unidos.

Ros-Lehtinen también denunció la decisión de Trump de eliminar protecciones para estudiantes transgénero en las escuelas públicas del país. La congresista tiene un hijo transgénero, Rodrigo, quien la inspiró a defender los derechos LGBT en el Congreso.



