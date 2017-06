Exjefe del FBI testificará ante el Senado el jueves que Trump lo presionó para no investigar a Flynn por el 'Rusiagate'

El exjefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) James Comey testificará públicamente ante un panel del Senado el próximo jueves, confirmó el propio comité de inteligencia. Esta semana se conoció que en su testimonio confirmará que recibió presiones del presidente Donald Trump para que dejara a un lado su investigación sobre los posibles lazos de su exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn con Rusia. Los detalles sobre su comparecencia fueron adelantados el miércoles por medios como CNN y el diario The Wall Street Journal fuentes cercanas al asunto.

Comey se presentará ante el Comité de Inteligencia del Senado, que está investigando las posibles conexiones entre la campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia y Rusia. Se espera que la comparecencia comience a las 10:00 am y que se lleve a cabo otra sesión cerrada a la 1:00 pm.



publicidad

El exjefe del FBI fue despedido por Trump hace varias semana y ya ha hablado con el fiscal especial que investiga el 'Rusiagate', Robert Muller, para establecer los parámetros de su declaración.



Aunque se estima que Comey no dará detalles sobre la investigación que busca establecer si hubo colusión entre Rusia y la campaña de Trump para intervenir en los resultados de las elecciones presidenciales, se cree que dará más detalles sobre las aparentes presiones que recibió de Trump para que no siguiera investigando a Flynn, quien también es centro de la polémica.

Desde que Trump despidió al jefe del FBI, varios medios, entre ellos The New York Times y The Washington Post, han revelado información que compromete a cercanos colaboradores del presidente con Rusia.

Se cree que durante su testimonio, Comey confirmará lo que ha trascendido a los medios, es decir, que Trump le pidió "lealtad" al exjefe del FBI y que no siguiera adelante con el proceso de recolección de datos sobre la intromisión rusa y la campaña presidencial republicana.



publicidad

La Casa Blanca dio varias razones por las cuales Comey fue despedido e incluso el propio Trump sugirió que la investigación sobre el 'Rusiagate' fue un factor. Esto pese a que el director del FBI es elegido por un periodo de 10 años para evitar influencias políticas en su designación.

"Iba a despedir a Comey sabiendo que no había un buen momento para hacerlo", dijo Trump a NBC News la semana en que fue despedido a principios de este mes. "Y de hecho, cuando decidí hacerlo, me dije a mí mismo: '¿sabes?, esto de Rusia, el tema de Rusia y Trump es un invento, es una excusa de los demócratas para justificar que perdieron las elecciones y que han debido ganar", declaró el presidente.

Este miércoles, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes emitió citatorios para de comparezcan el exasesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, y el abogado personal del presidente, MIchael Cohen. También como parte del 'Rusiagate'.