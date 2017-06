Este es Chris Ruddy, el amigo de Trump dueño de un canal de TV conservador que quiere reconducirle al centro

BOCA RATÓN, Florida - Cuando los pesos pesados de la politica viajan a Mar-a-Lago, el club privado propiedad de Donald Trump, algunos toman un pequeño desvío para visitar a un viejo amigo del presidente, Christopher Ruddy, un periodista conservador y empresario de exito.

Su casa está a solo 15 millas, en West Palm Beach, y su despacho en Newsmax Media, una empresa de medios de alcance nacional de rapido crecimiento, a solo 30 minutos, en Boca Ratón.

Igual que Trump ha puesto a esta elegante zona del condado de Palm Beach en el mapa politico, Ruddy espera convertir sus estudios aquí en un influyente medio de comunicación para desafiar el lucrativo monopolio de Fox News como canal de televisión de noticias en la derecha.

El fundador de Newsmax está ampliando su operación de televisión, que lanzó hace dos años como expansión de su presencia digital que incluye una web con cuatro millones de usuarios únicos al mes, según la compañía de medición comScore. Newsmax también publica una lucrativa red de newsletters de salud y finanzas personales.

Fox ha dominado las noticias por cable durante una generación, pero Ruddy y otros predicen una inminente sacudida en el equilibrio de poder mediático. La compañía con sede en Nueva York ha estado envuelta en un escándalo tras otro, y ha perdido a algunos de sus mejores nombres, entre ellos el fallecido Roger Ailes, el rey de las audiencias Bill O'Reilly, y a una de sus mayores estrellas, Megyn Kelly.



Los números de audiencia de Fox también han comenzado a disminuir, ante el ascenso de MSNBC, de tendencia liberal, que podría estar beneficiandose del efecto "resistencia" contra Trump.

"Estamos ante un gran punto de inflexión. Fox está colapsando", le dice Ruddy a Univision Noticias durante una amplia entrevista en su despacho de Newsmax. "Tuvieron $2,4 mil millones en ingresos el año pasado, $1,4 mil millones en ganancias y ninguna competencia en el mercado desde el centro derecha. Así que esto es para mí casi como un mar abierto", agrega, oliendo sangre.

Fox desmiente la idea de que estén "colapsando". Una portavoz señaló que datos recientes la muestran como líder de las cadenas de noticias en número total de televidentes por 185 meses consecutivos, según Nielsen Media Research.

Incluso a pesar de sus recientes problemas de personal, Ruddy sabe que Fox sigue reinando en la televisión por cable conservadora. Pero cree que su cuidado enfoque de centro derecha puede atraer a una gran audiencia cansada de la cobertura partidista.

A pesar de que escribe artículos a menudo y aparece en la CNN, Ruddy ha mantenido un perfil bajo hasta hace poco, en gran parte porque su marca de noticias conservadoras es menos combativa que el estilo ideológico de Fox y Breitbart News.

Sin ideología fija

Aunque es amigo de Trump, manifiesta abiertamente su desacuerdo con él en algunas cuestiones clave, como la inmigración y el muro con México.



"No nos ceñimos a una ideología fija", dice. "Fox News ve la polìtica de modo belicoso. No hacemos eso, eso no es nuestro estilo".

Newsmax dista de ser un recién llegado al mercado de los medios. Lleva operando 18 años pero ha volado por debajo del radar de la mayoría hasta que el vecino y amigo de Ruddy en Mar-a-Lago irrumpió en la escena politica.

Newsmax fue eclipsado durante la campaña electoral de 2016 por Breitbart, que capturó la atención debido al estilo dogmático de su expresidente Steve Bannon, quien terminó uniéndose a la campaña de Trump y ahora es estratega jefe de la Casa Blanca.



Chris Ruddy durante una aparición reciente en CNN CNN

La imagen de Breitbart se ha visto afectada por las acusaciones de falta de respeto a las normas periodísticas de equidad, equilibrio y precisión. No ha sido el caso de Newsmax. Eso es en gran parte porque Ruddy, de 52 años de edad, afable y algo rollizo, es una especie rara en el negocio de la información conservadora, al combinar su talento empresarial con una carrera sólida en periodismo.

"El sitio web y la revista son realmente instituciones en el negocio de las noticias de centro derecha", dice Justin Sayfie, exasesor senior del exgobernador de la Florida Jeb Bush y publica un boletín político, SayfieReview.com.

"Creó un lugar de visita obligada en Florida para los republicanos del resto del país. Cualquier político republicano haría bien en buscar el consejo de Chris debido a su fortaleza mediática así como a su capacidad para tomarle el pulso a las bases de todo el país", añade Sayfie.



De repente todo el mundo está tomando a Newsmax más en serio, y el periodista conservador ahora aparece como invitado frecuente en CNN y ha escrito para el New York Times.

Fue noticia este lunes cuando, poco después de visitar la Casa Blanca, dio una entrevista al programa Newshour de PBS en la que dijo que Trump estaba considerando "despedir" a Robert Mueller, el fiscal especial que investiga los posibles lazos entre la campaña presidencial y los funcionarios rusos.

"No parece un periodista tradicional. Es un confidente y un asesor", dice David Folkenflik, corresponsal de medios de comunicación de National Public Radio (NPR).



Medios conservadores que apoyan a Trump FOX NEWS Fundada en 1996 Parte de Newscorp. Sede: Nueva York. Alcance: 98 millones de hogares. TV y sitio web. Parte de la red de medios controlada por Rupert Murdoch. Fox News vive un mal momento desde que algunos escándalos acabaron con la la salida de su CEO, Roger Ailes, y su estrella Bill O’Reilly. Newscorp también es dueña The Wall Street Journal y New York Post. CEO Rupert Murdoch NEWS MAX Fundada en 1998 Sede: Boca Raton (Florida). Alcance: 10 millones de hogares. TV y sitio web. El fundador de Newsmax está ampliando su operación de televisión, lanzada hace dos años tras el éxito de su sitio de noticias digitales, que cuenta con cuatro millones de usuarios únicos por mes, y un lucrativo boletín de noticias centrado en servicios de salud y financieros. Ingresos anuales: $100 millones, según Ruddy. CEO Chris Ruddy BREITBART NEWS Fundada en 2007 Web de extrema derecha de noticias y opinión. Aunque disfruta estando cerca de los políticos, también mantiene su compromiso con el periodismo tradicional basado en hechos.

Mientras que en Newsmax TV lo normal es ver a tertulianos comentando la actualidad, su sitio web se ajusta a un formato más neutral de noticias de última hora y análisis. En el sitio web "encontrarás cinco notas que apoyan al presidente Trump y otras cinco muy críticas con él", dice Ruddy, señalando que acababa de entrevistar al autor de un libro crítico con la política de Trump en China.

Ruddy también promueve a algunos de los ideólogos marginales a la derecha, como David Horowitz, que ha sido descrito como "una fuerza impulsora de los movimientos anti-musulmanes, anti-inmigrantes y anti-negros" por el Southern Poverty Law Center, un grupo que Monitorea el discurso de odio.



Horowitz aparece en Newsmax TV y los suscriptores de la revista pueden obtener una copia gratuita de su último libro, Big Agenda, en el que presenta el Islam como una amenaza para Estados Unidos.

Raíces periodísticas en Nueva York

Hijo de un policía irlandés de Nueva York, Ruddy creció en una familia de clase obrera católica, el hijo menor de 12, en el condado de Nassau en Long Island, apenas a cinco millas de la mansión de Trump en Queens. Ruddy dice que la proximidad al lugar donde se crió el presidente le ha ayudado a entenderle.

"Lo comprendo, aunque nos criamos en barrios distintos", explica. "Su padre era un tipo increíblemente trabajador. Su madre era una inmigrante escocesa. Trump nunca perdió esas raíces a pesar de que creció como un niño rico", añade.

Después de un breve período como profesor de secundaria en el sur del Bronx, Ruddy comenzó su carrera en los medios de comunicación en una publicación mensual conservadora en 1991, antes de ser contratado por el tabloide New York Post.

Ganó notoriedad como uno de los periodistas más obstinados que indagaban en las teorías de la conspiración que giraban en torno al entonces presidente Bill Clinton.

Su libro La extraña muerte de Vince Foster sobre el suicidio en 1993 del amigo de Clinton y el vicedirector de la Casa Blanca fue aclamado por los críticos de Clinton por su cuestionamiento de las circunstancias de la muerte de Foster, alimentando sospechas de una cobertura de proporciones de Watergate.



En el momento en que salió su libro, Ruddy trabajaba para el periódico Pittsburgh Tribune-Review, propiedad del multimillonario conservador Richard Mellon Scaife, uno de los críticos más vehementes de Clinton.

Pero años después de que Clinton dejara el poder, la visión de Ruddy sobre él cambió. Se reunieron durante un largo almuerzo en 2007 y luego Ruddy publicó una entrevista favorable sobre Clinton, escribiendo que el expresidente estaba "haciendo un trabajo ejemplar" y estaba "actuando como una fuerza positiva para los Estados Unidos".

Ruddy diría luego que él y Scaife nunca habían sugerido que Clinton estuviera implicado en la muerte de Foster. De hecho, ahora llama amigo a Clinton y se comprometió a donar un millón de dólares a lo largo de varios años a la Fundación Clinton.



Chris Ruddy escribió un libro crítico del presidente Bill Clinton en los 90 e hizo las paces con él una década más tarde. Twitter



Irónicamente, era un interés mutuo en Clinton lo que según Ruddy le llevó a forjar su relación con Trump. "Me llamaba todo el tiempo y charlábamos sobre Bill Clinton, y lo mucho que le gustaban los Clinton", recuerda Ruddy. El respeto de Ruddy por Clinton es tanto personal como político. A pesar de ser un republicano de centro-derecha al estilo de Reagan, Ruddy apoya algunos programas de bienestar federal, incluyendo Medicaid para las personas de bajos ingresos.

Se opuso al famoso plan presupuestario del Partido Republicano de 2011 que amenazaba con hacer recortes profundos en el gasto social. En un editorial del 14 de marzo, criticó el "falso" mercado de seguros de salud diciendo que la falta de competición entre las aseguradoras ha creado cuasimonopolios en algunos estados.



Mientras que los republicanos conservadores tradicionales se oponen fundamentalmente a un sistema de salud universal -lo que algunos ridiculizan como sanidad socialista- Ruddy no lo ve a través de una lente ideológica, sino que se alinea con el atractivo populista de Trump al defender los intereses de los trabajadores estadounidenses.

"Trump ganó la presidencia confiando en sus propios instintos e ignorando al establishment del Partido Republicano, incluyendo sus puntos de vista sobre la asistencia sanitaria", escribió.

Esta semana, Trump pareció tomar en consideración la postura de Ruddy sobre sanidad, al sorprender a los republicanos tachando de "cruel" el proyecto para acabar con Obamacare y añadiendo que preferiría una solución más generosa. Solo un mes antes el presidente había llamado a esa misma propuesta "un gran plan", durante una foto victoriosa rodeado de congresistas en la Casa Blanca.

Mudanza a Florida

Ruddy se mudó a Florida en 1998 para lanzar Newsmax con $300,000. Hoy es una empresa altamente rentable con ingresos de $100 millones anuales que ha construido su base de ingresos sobre las noticias sobre la salud y la planificación financiera para los mayores de 50 años, salpicadas con anuncios de Viagra y pérdida de peso.

Ruddy conoció a Trump en 1999 después de que el magnate inmobiliario comprara su extensa propiedad frente al mar de 20 acres, Mar-a-Lago, y la convirtiera en un club ultra exclusivo. "Yo lo veía en organizaciones de caridad... No creo que él realmente estuviera al tanto de quién era yo o de qué cosas hacía", dice Ruddy.



No entró en el radar del magnate hasta 2005 cuando patrocinó una gala de la Cruz Roja en Mar-a-Lago y fue invitado a unirse al club, así como al club de golf próximo, también propiedad de Trump.



Chris Ruddy junto al presidente Donald Trump en el Despacho Oval Chris Ruddy



Newsmax ganó notoriedad y rápidamente comenzó a obtener ganancias, con tasas de crecimiento del 35% durante los primeros 15 años, dice.

Además de su sitio web, Newsmax publica una docena de publicaciones impresas, así como 70 listas de correo electrónico de pago con más de seis millones de suscriptores. Univision no ha podido verificar de manera independiente estas cifras, pero fuentes de la industria dicen que los boletines de Newsmax son muy populares. Newsmax también ofrece a otras compañías y a candidatos polìticos la posibilidad de enviar mensajes a los suscriptores de sus newsletters.

El incipiente canal de televisión aún no está ampliamente disponible en los proveedores de cable, aunque Ruddy está en conversaciones para triplicar su alcance a 35 millones de hogares. En 2014 hizo su apuesta por la televisión al lanzar su canal de cable de noticias 24 horas con su mira puesta en desafiar el dominio de Fox en la televisión informativa conservadora.



La mayoría de los otros medios de comunicación conservadores son pequeños y no tan rentables como Newsmax, que ha creado su propio nicho, dice Ruddy, destacando los datos que mostraron que el 70% de sus espectadores no eran espectadores de Fox. "Chris ha encontrado realmente su punto óptimo entre los conservadores con cierta perspectiva", valora Folkenflik, el periodista de NPR. "Eso es lo atractivo de Chris. Es muy comedido".

Pero su plan de expansión implica, naturalmente, una cierta toma de riesgos. Ruddy confirmó a Univision que está considerando traer a bordo al expresentador de Fox, Bill O'Reilly. Enormemente popular entre los espectadores de Fox, O'Reilly fue despedido en abril tras ser acusado de acoso sexual.

"Hemos contactado a O'Reilly. Creemos que tiene un gran talento para las noticias de televisión y esperamos que pueda unirse a nosotros", dice Ruddy. "Obviamente tendríamos que discutir algunas cuestiones que se han planteado sobre él." También subraya que consideraba a O'Reilly más políticamente alineado con sus propias opiniones de centro-derecha, a diferencia de otros presentadores de Fox como Sean Hannity.

"Somos independientes, estamos abiertos a los demócratas", afirma Ruddy señalando que el profesor liberal de derecho en Harvard Alan Dershowitz tiene un blog en Newsmax y contribuye a su canal de televisión. "Es muy abierto de mente, está dispuesto a discutir diferentes puntos de vista... esa es la diferencia entre él y Fox", valora el encuestador Jim Zogby, un demócrata liberal que considera a Ruddy su amigo y ha aparecido en Newsmax.



En fotos: El fundador de Newsmax Christopher Ruddy es amigo del presidente Trump, pero también lo critica

JFK: "Parte de nuestro ADN"

Una portada reciente de la revista incluyó a John F. Kennedy con un homenaje deslumbrante dentro sobre lo que habría sido su 100 cumpleaños. "No puedo decirte cuántas personas me han dicho lo mucho que les encanta esta portada. Es muy positiva acerca de JFK. Es parte de nuestro ADN ", dijo Ruddy, mostrando una copia.

"Si Breitbart tuviera una revista, sería sobre lo bastardo que era JFK", agregó, para enfatizar su desdén por el extremismo.

Mientras que su audiencia es pro-Trump, Ruddy dice que una de sus listas de correo electrónico es una de "progresistas", y le reporta a Newsmax sustanciosos ingresos. "Somos muy bipartidistas cuando se trata de obtener ganancias", se rie.



Aunque tiene sus diferencias con Breitbart News, Ruddy dice que tiene buenas relaciones con Bannon, aunque no están muy cerca. "Acabo de hablar con él ayer por teléfono durante media hora, y lo vi en la Casa Blanca hace una semana", dijo.

A pesar del acceso a la Casa Blanca, Ruddy es crítico de Trump y Bannon en una gama de asuntos que va de la sanidad a inmigración y libre comercio.

Los aranceles proteccionistas son los que "llevaron a la Gran Depresión", dice. "Crearon una guerra arancelaria. Ayudan a tu industria en el corto plazo, pero a largo plazo te hacen daño".

"Él no es para nada un adulador", dice Sayfie.

El presidente también admira a las personas que tienen éxito en los negocios y parece que tiene un profundo respeto por otros como él, que son diferentes a los asesores que vienen de la política.



El presidente vería a alguien como Chris más como uno de sus pares debido a su éxito en el negocio de los medios de comunicación. Se opone al muro en la frontera de Trump, aunque le da al presidente altas calificaciones por haber reducido los cruces fronterizos ilegales gracias a su mano dura.

También es partidario de incrementar la inmigración legal. "Sólo estamos permitiendo entrar aproximadamente a un millón de personas (al año), probablemente necesitamos entre tres y cuatro millones. Creo que ha habido algunos estudios por los que probablemente necesitaremos cinco o seis millones sólo para evitar una disminución de la población", dice.

Trump también haría bien en mejorar las relaciones de su administración con Univision, de acuerdo con Ruddy.

"Tiene una gran reputación. Creo que Trump cometió un error al no involucrarse con ustedes más", agregó.

Recordó que Trump le dijo a Newsmax después de las elecciones de 2012 que el candidato republicano Mitt Romney se había equivocado al pedir a los inmigrantes indocumentados que se detuvieran en lugar de ampliar el atractivo del partido a los votantes latinos.

Trump se endurecería más tarde su posición y salir fuertemente a favor de las deportaciones, un cambio que Ruddy dijo que no ha explorado con el presidente. Ruddy dice que su propia posición permanece sin cambios.



"Daría a todos los ilegales en este momento alguna forma de vía a la ciudadanía durante un período de años", propone.

Cita datos que demuestran que cada año más de dos millones de blancos de más de 50 mueren, y calcula que a causa de los ocho millones que morirán entre 2016 y 2020, Trump sufriría una pérdida neta de tres millones de votantes potenciales.

"Están siendo reemplazados por nuevos votantes millennials, 49% de ellos de hogares (cuya) lengua materna no es el inglés. Estos no son votantes republicanos", dice.

Con los titulares aún frescos por su comentario sobre la posible salida de Mueller, Ruddy desmiente que estuviera actuando de parte del presidente al lanzar un globo sonda y dijo que su único propósito era hacer el trabajo de un periodista reportando noticias.

"No dependo de que el presidente me dé luz verde o luz roja , solo digo lo que opino", dice a Univision en una llamada de seguimiento el martes. "A veces le haré feliz, a veces puede que no".