Estas son las elecciones del 7 de noviembre en las que conoceremos la fuerza de los demócratas frente a Trump

El 7 de noviembre es día de elecciones en muchas ciudades y en dos estados: Nueva Jersey y Virginia. De todas esas votaciones, la que será seguida más de cerca será la de gobernador en Virginia, donde los demócratas se juegan mucho más que los republicanos.

Aunque el demócrata Ralph Northam lleva una ventaja de casi 4 puntos en la media de encuestas recientes a su rival republicano Ed Gillespie, el partido no se confía.

Virginia, donde también se elige a la asamblea estatal, va a marcar el tono de la conversación en los comienzos de 2018, año importante porque se celebran elecciones al Congreso.

Los latinos tienen un rol importante porque se trata de un estado que se está 'hispanizando' rápidamente, particulamente en el norte, en las zonas aledañas a Washington DC.

Te contamos a continuación por qué hay tanto en juego en Virginia para los demócratas.

Hasta ahora los demócratas han podido excusarse por las derrotas sufridas en las elecciones especiales al Congreso de este año: en Kansas, Montana, Carolina del Sur y Georgia, considerando que todos eran distritos ganados por Trump en 2016. Pero en Virginia el actual gobernador, Terry McAuliffe, es demócrata y Hillary Clinton ganó allí el año pasado.



El republicano Gillespie, un exlobista de Washington, ha recortado distancias en las últimas semanas frente a Northam, el segundo del actual gobernador.

Una encuesta de este miércoles dio un buen susto a los demócratas al reportar como ganador por 9 puntos a Gillespie (el republicano había aparecido como ganador en otros sondeos pero siempre dentro del margen de error), aunque la metodología de la casa encuestadora de este último sondeo ha sido muy criticada.

Los demócratas quieren entrar con buen pie en 2018. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, suele decir que 2017 le recuerda a 2005, cuando había un presidente republicano poco popular y los demócratas ganaron ese año Nueva Jersey y Virginia y luego recuperaron la mayoría en las dos cámaras del Congreso en las elecciones de medio término de 2006, para luego hacerse con la Casa Blanca en 2008.



"Los demócratas lo tendrán mucho más fácil para recaudar dinero en 2018 si se anotan una victoria clara en Virginia", le dice a Univision Noticias Hank Sheinkopf, analista demócrata.

Los republicanos están en guerra pero la derrota del demócrata Northam podría reactivar un conflicto latente en el campo demócrata. en este caso entre el frente progresista inspirado por el senador por Vermont Bernie Sanders y por otro lado el establishment del partido.

Northam es apoyado por la mayor parte de los demócratas electos del partido y ganó su nominación frente al excongresista Tom Perriello, respaldado por Sanders.

Pase lo que pase, algunos conocedores creen que el conflicto que se sembró en las primarias en el seno del Partido Demócrata entre izquierda y moderados estallará en 2018, en una reedición de la batalla que en 2016 escenificaron Clinton y Sanders por la nominación presidencial.

"Los progresistas tienen una gran energía y simplemente la trasladarán a la próxima campaña en 2018", vaticina Sheinkopf.

Los demócratas saben que cuesta movilizar a los votantes en elecciones que no coinciden con un voto presidencial.

A pesar de eso, ellos confían en que ese no será un inconveniente este año, como prueba la alta participación en la primaria estatal en la que batieron récord. Más de 542,000 votantes demócratas participaron en la primaria, superando su cifra más alta anterior de 325,000. Por contra, los republicanos tuvieron 360,000 votos.



"Tenemos un programa de campo muy fuerte y nunca había visto tanta cantidad de entusiasmo", dijo el candidato demócrata Northam durante una llamada con medios hispanos este miércoles.

Además, Northam contó con el apoyo de Barack Obama la semana pasada en un evento al que asistieron miles de simpatizantes, atraidos por la popular figura del expresidente.

En juego también está conocer la fuerza del voto anti-Trump de cara a 2018. Northam ha comparado al candidato republicano Gillespie con Trump. El presidente respaldó a Gillespie el 5 de octubre destacando sus posiciones duras en inmigración y tuiteó este jueves un par de veces en apoyo al republicano.



Ed Gillespie will be a great Governor of Virginia. His opponent doesn't even show up to meetings/work, and will be VERY weak on crime!