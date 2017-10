Con la retirada del senador Flake, Bannon corta otra 'cabellera' en su guerra contra el establishment republicano

El autoproclamado jefe de la revolución de extrema derecha, Steve Bannon, puede presumir este martes de una nueva victoria: la anunciada retirada del senador por Arizona Jeff Flake, un crítico del presidente Donald Trump que era uno de sus objetivos principales para barrer del Congreso a los republicanos moderados.

Flake anunció que abandona su intento de conseguir la reelección en 2018, una campaña que tenía muy cuesta arriba por la popularidad de su rival en primaria republicana, la exsenadora estatal Kelli Ward, quien le lleva 25 puntos de ventaja y es apoyada por la maquinaria de propaganda y dinero liderada que ha puesto en marcha Bannon.

"No seré cómplice", dijo Flake en un discurso en el Senado en el que arremetió contra lo que describió como la política divisionista y mezquina del presidente Trump.

Breitbart, la web nacional-populista de Bannon, celebró la noticia abriendo su portada con un titular parpadeante en letras mayúsculas: "Ganando: Fuera Blake".

La web incluye la reacción de Bannon a la noticia: "Nuestro movimiento les derrotará en primarias o les obligará a retirarse".

"Otra cabellera", le dijo un aliado de Bannon al periodista del diario británico The Guardian Ben Jacobs.



Bannon ally gloats to me about Flake's retirement "Another scalp!"