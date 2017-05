En medio del polémico despido del jefe del FBI, la Casa Blanca insiste en investigar el supuesto fraude electoral

En medio de la controversia por el intempestivo despido del jefe del FBI, el presidente Donald Trump firmará este jueves una orden ejecutiva creando una comisión que revise el fraude electoral que ha denunciado sin brindar evidencias, dijeron tres fuentes a la agencia AP.

La comisión será liderada por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, quienes indagarán los alegatos de que hubo irregularidades en la votación y en el registro de votantes en algunos estados del país.

El comité incluirá a funcionarios y exfuncionarios electorales republicanos y demócratas, dijeron a AP los funcionarios, que hablaron con la condición de que sus nombres no fuesen revelados porque no están autorizados a hablar del tema antes del anuncio formal.

Se trata de una denuncia que el presidente lanzada por Trump en un tuit el 27 de noviembre y revivida días después de asumir el poder en un encuentro con legisladores en la Casa Blanca, donde dijo que "millones" de personas votaron de forma "ilegal".



In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016