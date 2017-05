El director del FBI James Comey explica por qué reveló que investigaba a Hillary Clinton días antes de las elecciones

En una comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, el director del FBI, James Comey, explicó por qué tomó la decisión de informar públicamente que estaba investigando nuevos correos electrónicos de Hillary Clinton, poco más de un semana antes de las elecciones presidenciales que la demócrata perdió ante el republicano Donald Trump.

“Yo podía ver dos puertas, y ambas llevaban a acciones: una era hablar y la otra era ocultar (…) hablar sería realmente malo, Hay una elección en once días, Dios, eso sería muy malo. Ocultar, en mi opinión, sería catastrófico, no solo para el FBI, sino más allá”, dijo Comey cuando la senadora demócrata Dianne Feisntein le preguntó por qué no siguió la tradición de no informar sobre investigaciones en marcha.



La víspera, Clinton volvió a decir que esa revelación del FBI sobre una nueva investigación a las comunicaciones de su tiempo como secretaria de Estado, fue lo que cortó lo que describió como su marcha a la victoria en las presidenciales.

“Esto es terrible. Me descompone pensar que pudimos haber tenido algún impacto sobre el resultado de las elecciones, pero honestamente, no habría cambiado la decisión”, aseguró Comey, quien dijo que no haber informado sobre la reapertura de la investigación habría sido "la muerte del FBI".

