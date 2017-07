Donald Trump es el presidente peor evaluado en los últimos 70 años

La popularidad del presidente Donald Trump sigue en bajada y esta semana alcanzó su punto más bajo de acuerdo con la última encuesta de ABC News/Washington Post , publicada este domingo.

El 36% de los encuestados aprueba del desempeño del presidente, mientras el 58% desaprueba su gestión a seis meses de haber llegado a la Casa Blanca, unos niveles que no había experimentado ningún presidente en los últimos 70 años.

El mandatario que más se le acerca es Gerald Ford, quien tuvo una aprobación de 39% al terminar sus críticos primeros seis meses en febrero de 1975. Gerald Ford asumió el cargo después que Richard Nixon renunciara tras el escándalo de Watergate.

El 55% de los encuestados opina que Trump no ha logrado progresar significativamente hacia sus metas, mientras que el 38% opina que sí.

La encuesta también indica que el 27% de los consultados opina que el liderazgo de los EEUU en el ámbito global se ha fortalecido, mientras que aproximadamente la mitad opina que se ha debilitado.

El trabajo también indicó que el 63% opina que el hijo del presidente, Donald Trump, Jr., se comportó de manera inapropiada al reunirse en junio de 2016 con una abogada rusa para obtener información perjudicial a Hillary Clinton en medio de la campaña presidencial, como se supo el pasado fin de semana a raíz de una publicación del The New York Times.



El presidente respondió a los resultados del sondeo con un tuit desde su cuenta personal en el que criticó la calidad de estas encuestas durante su campaña presidencial, recordando cómo las principales empresas encuestadoras fallaron en predecir su triunfo.

“El Sondeo ABC/Washington Post, aunque casi 40% no es malo en este momento, era casi el sondeo más inexacto alrededor de las elecciones!”, escribió Trump.



The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

En defensa de su hijo

La mañana del domingo, el presidente aprovechó para salir a la defensa de su hijo, Donald Jr.

“HillaryClinton puede obtener ilegalmente las preguntas al Debate & borrar 33,000 emails pero a mi hijo Don lo desdeñan los Medios de Fake News?”

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017



Además, Trump, quien rutinariamente visita Twitter para despotricar en contra de los medios, tuiteó un nuevo ataque en el que los acusó de dañar la democracia.

“Con todas sus fuentes falsas no identificadas & reportajes altamente sesgados & hasta fraudulentos, #Fake News están DISTORCIONANDO LA DEMOCRACIA en nuestro país!”



With all of its phony unnamed sources & highly slanted & even fraudulent reporting, #Fake News is DISTORTING DEMOCRACY in our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017



Nota: La encuesta se llevó a cabo por teléfono fijo o celular entre el 10 y 13 de julio en inglés y en español en una población de 1,001 personas elegida aleatoriamente con un margen de error de 3.5 puntos.