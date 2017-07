'Rusiagate': la estrategia de la gente de Trump de ocultar sus contactos con rusos no ayuda a disipar dudas

“Si vieron (la película) Dr. Zhivago, o en el momento que tomaron vodka con un tipo llamado Boris, hagan una lista y se la daremos al fiscal especial (…) porque este goteo, goteo, goteo, está minando la credibilidad del gobierno”.

Este consejo que al borde de la desesperación dio el representante republicano Trey Gowdy a quienes trabajaron en la campaña de Donald Trump, resume las angustias de muchos por la dinámica de mentiras y ocultamientos por la que optaron algunos asociados al presidente, hasta que revelaciones de medios de comunicación los han forzado a reconocer la verdad, aunque a veces sea a medias.

Gowdy hablaba con Fox News, luego de que se supiera que el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., se había reunido el 9 de junio de 2016 con alguien que le fue presentada como una “abogada del gobierno ruso” y quien le entregaría información perjudicial sobre Hillary Clinton supuestamente proveniente de la fiscalía de Rusia.



El mismo Donald Jr. debió haber seguido el consejo de Gowdy ese día, porque tras publicar este martes la cadena de emails con los que se concertó la reunión (y en los que le dicen que el gobierno de Vladimir Putin tenía algún tipo de operación para favorecer la candidatura de su padre) para el viernes se supo que al menos otra persona habría estado en el encuentro en la Torre Trump, un lobista ruso-estadounidense con un pasado supuestamente vinculado a la inteligencia rusa.

Ya al final de la tarde del viernes se hablaba de al menos 2 personas más. Y eso que Donald Jr. había asegurado dos días antes que no había nada más que revelar sobre aquella cita.

La mancha crece

Los mails que Donald Jr. publicó (antes de que lo hiciera The New York Times) son la mayor muestra hasta ahora de que la campaña de su padre sabía de las preferencias del Kremlin por su candidatura.



No son la prueba irrefutable que algunos esperan para demostrar una supuesta colusión de los republicanos con Rusia, pero acercan más la mancha del llamado ‘Rusiagate’ a la familia presidencial.

Ya el escándalo sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses había tocado a a la Casa Blanca, y tangencialmente a los Trump, cuando los no revelados contactos del yerno y asesor presidencial Jared Kushner con un banquero ruso sancionado por Washington pasaron a ser objeto de la investigación del fiscal especial que lleva Robert Mueller.



La estrategia de la Casa Blanca de desdeñar el encuentro con Natalia Veselnitskaya -al que Kushner asistió por un tiempo- argumentando que la información prometida no fue presentada no convence a muchos expertos legales, quienes recuerdan que el hijo mayor del presidente tenía la expectativa de obtener datos negativos para potencialmente usar contra la candidata demócratas.

Según lo que contó a verios medios Rinat Akhmetshin, el supuesto exespía soviético devenido en lobista cuya presencia en la reunión de la Torre Trump en junio de 2016, el hijo del presidente pidió a Veselnitskaya datos sobre Clinton, y que cuando se hizo evidente que ella no los tenía (ella dice que nunca los tuvo) la impaciencia de los representantes de Trump y de su hijo por terminar el encuentro era palpable.



La frustración de Donald Jr. por la infructuoso del encuentro es irrelevante según algunos analistas porque él habría estado dispuesto a recibir la información de la que le había hablado en un primer mail Rob Godstone, el publicista británico que le ofreció datos que el magnate inmobiliario Azar Agalarov habría obtenido de la fiscalía de Rusia.

Lo delicado es que esa información podría ser fruto del espionaje de la inteligencia rusa a una ciudadana estadounidense, quien, para mayor gravedad, es ex secretaria de Estado, exsenadora y ex primera dama del país y del estado de Arkansas.

Llamar al FBI

Por eso, aunque Donald Jr. puede tener razón en decir, como dijo en una entrevista con Sean Hannity en Fox, que él no puede evitar que alguien le escriba a su correo, una oferta de este tipo tendría que haber disparado las alarmas de su equipo legal, que debió haberle aconsejado contactar al FBI.

El mismo día que el representante Gowdy, Chris Wray, el postulado por el presidente Trump para dirigir al FBI, también se permitió un consejo a la clase política durante su comparecencia ante el Senado para su confirmación en el cargo.

“A los miembros de este comité, cualquier esfuerzo de cualquier nación o actor no estatal (por influenciar unas elecciones) es el tipo de cosas que el FBI querrá saber”, dijo Wray ante una pregunta del senador republicano Lindsay Graham.



Esta es la reunión en la que Donald Trump Jr. creyó que accedería a información negativa sobre Clinton proveniente del gobierno ruso Donald Trump Jr. Jared Kushner Paul Manafort Natalia Veselnitskaya Rinat Akhmetshin La reunión se celebró el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York. 1 QUIÉNES PARTICIPARON DONALD TRUMP JR. Hijo del presidente y administrador de la organización Trump. JARED KUSHNER Yerno y asesor del presidente Trump. PAUL MANAFORT Exjefe de campaña de Donald Trump. NATALIA VESELNITSKAYA En los mails la nombran como "abogada del gobierno ruso". RINAT AKHMETSHIN Lobista ruso-estadounidense. 2 QUIÉN ORGANIZÓ LA REUNIÓN ROB GOLDSTONE Conocido de la familia Trump y representante de Emin Agalarov. Organiza la reunión con Donald Trump Jr. y Veselnitskaya a petición de Emin. 3 ¿POR QUÉ LA ORGANIZÓ? EMIN AGALAROV Empresario y cantante de música pop. Según Goldstone, Emin le dijo que su padre, Aras, tenía información que podía perjudicar a Hillary Clinton. ARAS AGALAROV Magnate de construcción. Según uno de los emails que Goldstone le envió a Donald Trump Jr., Aras había recibido de la fiscalía rusa la información sobre Clinton.

Tampoco le serviría a Donald Jr. -ni a su padre, quien rápidamente salió en su defensa- alegar que ellos son novatos en el mundo de la política, algo que presentan orgullosamente y que en buena medida ayudó a Trump a llegar a la Casa Blanca.

Hay un principio legal que indica que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. En este caso la Comisión Federal Electoral establece claramente que una campaña electoral no puede beneficiarse de dinero o valores provenientes de fuentes extranjeras. (Se puede argumentar que información para torpedear al adversario es algo de mucho valor)

El gobierno republicano ha estado contra las cuerdas por ese incesante goteo de información al que se refería Gowdy que presentan principalmente The New York Times y The Washington Post. La sorpresiva publicación de correos que hizo el hijo mayor del presidente “en aras de la transparencia” pareció un intento por controlar el debate (y los daños) y arrebatarle a la prensa la iniciativa.



Pero resultó insuficiente, considerando que dos días después nueva información sobre la reunión puso a Trump Jr. y a su equipo de nuevo en el trance de tener que dar nuevas explicaciones.