Conoce a 15 de los 'halcones' que definen la agenda de inmigración en la era de Trump

El congresista republicano de Idaho fue nombrado el mes pasado presidente del subcomité de Inmigración y seguridad fronteriza de la Cámara de Representantes. Ha apoyado la línea dura en materia migratoria del presidente Trump, a quien asesoró durante el período de transición. Formó parte del grupo de los ocho congresistas en la Cámara Baja durante el último gran intento en 2013 por promover una vía para la legalización de indocumentados pero se retiró por su oposición a que estos recibieran ayudas de Obamacare. Nacido en Puerto Rico, le ha dicho a Univision Noticias que su origen no afecta a su manera de ver los asuntos públicos: "No soy un 'congresista puertorriqueño'. Más bien, soy un congresista, que de casualidad es puertorriqueño. Y la gente de Idaho me ha respaldado".