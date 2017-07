Casi 40 estados rechazan proporcionar datos de votantes a la comisión que investiga fraude electoral en EEUU

Casi 40 estados de los 50 que existen en de Estados Unidos, gobernados tanto por demócratas como republicanos, han rechazado la petición del Gobierno de Donald Trump de entregar los datos de sus ciudadanos a la Comisión de Fraude Electoral, creada por la Casa Blanca.

En una misiva distribuida a los gobernadores de cada estado el pasado viernes, el Gobierno de Trump pidió que les proporcionaran los datos personales de los votantes, incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento, los últimos cuatro dígitos de los números de seguridad social y los historiales electorales completos.

Muchos estados se negaron a ello el mismo viernes, sin embargo la lista ha ido incrementando y son ya al menos 39 estados los que están en contra de la petición, decisión que han tomado por preocupaciones relativas a la privacidad de los ciudadanos.



Uno de los últimos en negarse a tal prerrogativa ha sido el estado de Maryland, que confirmó este martes que no entregará dichos datos, mientras que el de Georgia indicó que solo entregará aquellos que están ya disponibles públicamente (nombre, dirección o género), pero se abstendrá de dar aquella considerada como información privada por la ley estatal, como la matrícula o los números de seguridad social.

Ante el creciente rechazo de los estados, Trump ya mostró este fin de semana su descontento con lo ocurrido y se preguntó en su cuenta de Twitter "qué tendrán que esconder" esos estados para no querer proveer de datos a la "distinguida" Comisión de Fraude Electoral.



Numerous states are refusing to give information to the very distinguished VOTER FRAUD PANEL. What are they trying to hide?