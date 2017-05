7 motivos por los que es tan grave que Trump revelara secretos a Rusia

Los defensores del presidente recalcan que no hizo nada ilícito (y es cierto ya que el presidente tiene el poder para revelar secretos) pero lo que aquí se discute no es eso. Te enumeramos siete motivos por los que esto es una crisis grave.

Donald Trump ha causado un nuevo incendio con la revelación de información altamente clasificada a Rusia con consecuencias graves para la seguridad de EEUU y la imagen del presidente.

La Casa Blanca está tratando de apagar el fuego asegurando que no hubo ningún comportamiento inapropiado por parte del presidente cuando le reveló el jueves pasado al ministro de Exteriores ruso que EEUU sabía que Estado Islámico tenía preparado un complot en una ciudad de Siria. La información la obtuvo gracias a un aliado de EEUU en la región del Medio Oriente que le había pedido que no fuera compartida, según los reportes de varios medios.



Los defensores del presidente recalcan que no hizo nada ilícito (y es cierto ya que el presidente tiene el poder para revelar secretos) pero lo que aquí se discute no es eso. Te enumeramos siete motivos por los que esto es considerado un grave error del presidente:

1. Consecuencias para la relación con el aliado: El presidente ha puesto en riesgo la relación con el aliado en el Medio Oriente que obtuvo esa información. Según The New York Times el aliado es muy celoso de la información que obtiene y ya había avisado anteriormente que cortaría el flujo si esa información era compartida de manera amplia.

2. Consencuencias para la relación con otros aliados: El comportamiento de Trump también manda un mensaje a otros aliados que pueden interpretar que EEUU no es un socio fiable y que en adelante pueden ser más cautelosos a la hora de compartir información clasificada.

3. Vidas en peligro: El respetado periodista de Axios Mike Allen informa que vidas podrían estar en peligro a consecuencia del comportamiento de Trump, ya que Estado Islámico puede haber activado una cacería del infiltrado que obtuvo la información sobre el ataque, según varias fuentes de seguridad.

4 . Presidente "novato" y negligente. El presidente Trump está siendo acusado de no tener la experiencia y el temperamento que requiere el cargo. Esta inorportuna revelación a Rusia aporta el ejemplo perfecto para esos críticos. El consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, estropeó las cosas al tratar de excusar a su jefe. En su rueda de prensa de este martes dijo que Trump no conocía el origen de la información, lo que agrava aún más su comportamiento negligente.



Al parecer el presidente hizo su revelación a Rusia jactándose de cuánta información posee, según los reportes de The Washington Post y The New York Times. Trump parece seguir comportándose como hacía en su etapa de empresario. La periodista del Times Maggie Haberman hizo la analogía en un tuit punzante: "A Trump le gusta exhibir sus juguetes de oficina. Esto es el equivalente de inteligencia a cuando Trump mostraba a la gente su zapato deportivo de Shaq (O'Neil, el exjugador de la NBA) en la Torre Trump".

5. Más sospechas sobre la relación con Rusia: Sorprende que el presidente tuviera las guardias bajadas cuando estaba tratando con Rusia, un adversario con intereses opuestos a los de EEUU y en particular en el Medio Oriente. Esto alimenta las sospechas de quienes creen que el presidente oculta algo inapropiado o ilícito sobre su relación con el Kremlin.

6 . Doble rasero: El manejo imprudente de información clasificada fue justamente uno de los motivos por los que Trump repitió en campaña una y otra vez que Hillary Clinton no podía ser presidenta. En el caso de Clinton ni siquiera hay evidencia de que revelara información sensible de un aliado o que se la diera a un enemigo.

7. Daño a su propio partido. Hay muchos líderes republicanos que dijeron lo mismo y ahora no han reaccionado igual. ¿Cambiará eso?