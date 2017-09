Trump promueve a un aliado de la industria química para supervisarla desde la Agencia de Protección Ambiental

El candidato de Donald Trump para supervisar la seguridad química desde la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) enfrenta cuestionamientos sobre su pasado como un aliado muy cercano de la industria química, misma que tendría que regular.

En 1995, Michael Dourson, toxicólogo y empresario de 65 años propuesto por el mandatario para el cargo, fundó una firma de consultorías para la evaluación de riesgos toxicológicos. Con el nombre de TERA , por las siglas de Toxicology Excellence for Risk Assessment, esta se define como una organización sin fines de lucro para la evaluación privada de productos químicos y produce informes sobre la presencia de químicos peligrosos en diferentes productos.



Según consta en sus registros financieros, como parte de su trabajo Dourson ha realizado estudios pagados por grandes clientes privados para refutar preocupaciones nacionales sobre la seguridad o toxicidad de algunos productos, es decir, el nivel de tóxicos permitidos que tienen esos productos.

Una investigación hecha por la agencia de noticias Associated Press identifica entre sus clientes a Dow Chemical, Industrias de Koch y Chevron. Muestra también que la labor de TERA ha contado con el apoyo de grupos de presión que representan a los fabricantes de plásticos, pesticidas, alimentos procesados y cigarrillos, entre otros.

Su nombramiento como jefe de la oficina de la EPA de seguridad química y prevención de la contaminación debía ocurrir en el Senado el miércoles anterior pero la decisión fue aplazada para esta semana entrante.

Al respecto, el portavoz del American Chemistry Council expresó su conformidad señalando que Dourson tenía conocimiento, experiencia y liderazgo “para evaluar e incorporar la ciencia de alta calidad en la toma de decisiones regulatorias".

Por su parte, la EPA asegura en su sitio web, "el Dr. Dourson trabajó en múltiples cargos en la Junta Americana de Toxicología, Sociedad de Toxicología, Sociedad de Análisis de Riesgo y Fundación de Educación Toxicológica. Además, ha integrado numerosos paneles gubernamentales y también es miembro del consejo editorial de tres revistas de toxicología".



Sin embargo, el experto en ética en ciencia y medicina de la Universidad de Tufts, Sheldon Krimsky, dijo a The Guardian que en su opinión este nombramiento era parte de un esfuerzo más amplio para socavar las regulaciones federales que protegen la salud pública de los estadounidenses desde la EPA.

Recordemos que no es el primero en la EPA cuyos antecedentes parecen contradecir su función actual. Así, por ejemplo, la actual cabeza de la agencia, Scott Pruitt es un abogado abiertamente hostil a la idea de proteger el medio ambiente, escéptico del cambio climático y que califica como trabas innecesarias a las normas que buscan evitar la contaminación del agua y del aire de los estadounidenses.

En el pasado Pruitt demandó 14 veces a la agencia que ahora dirige a favor de empresas que le pagaron miles de dólares por su trabajo. Y en su cargo actual, el desestimó en marzo la evidencia científica que alerta del peligro de los llamados clorpirifos, uno de los pesticidas más utilizados en la nación.

"(Dourson) Ni siquiera es sutil (...) Él ha elegido ser la voz de la industria química. Su papel como científico es simplemente el papel de un abogado contratado por la industria - sólo para dar el mejor caso para su cliente", opinió Krimsky con base en una revisión de las recientes publicaciones de Dourson y TERA.

“Dourson no respondió el martes a correos electrónicos o mensajes telefónicos de la Associated Press en busca de comentarios”, detalla la agencia de noticias. Tampoco respondió solicitudes de The Guardian o de The Washington Post.



Además de su labor como toxicólogo, Dourson ha escrito una serie de textos que combinan historias de la Biblia con su perspectiva científica titulados “Evidencia de Fe” o “ Evidence of Faith”, reportó T he New York Times.