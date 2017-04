Miles de activistas marchan en una nueva jornada de protestas contra la política de Trump en cambio climático

“Todo por lo que hemos luchado para lograr avances en Estados Unidos está en peligro. Nuestros seres queridos se sienten bajo el asedio. Los que están en el poder en Washington están apoyando una visión sombría y peligrosa de América que sabemos no es la real. Para cambiar todo, necesitamos de todos”.

Con estas palabras exactas han convocado hoy los organizadores de la Marcha del Pueblo por el Clima a miles de los estadounidenses e inmigrantes a reunirse y expresar su descontento, oposición y resistencia a las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump durante sus primeros 100 días de mandato.



La marcha tiene lugar en un día que se ha pronosticado podría registrar temperaturas de calor récord (por encima de los 34° Celsius en Washington DC) y solo 24 horas después de que la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) borrara varias páginas de su web que contenían datos y referencias sobre el cambio climático. Según un comunicado de la agencia, la eliminación de esta información forma parte de un proceso de "cambio" para que la web represente mejor la nueva dirección que la EPA está tomando.

La manifestación ‘madre’ tiene lugar en la capital estadounidense, pero otras localidades como Miami, Orlando, Dallas, Oakland, Chicago, Detroit, Sacramento, Las Vegas, Phoenix y Nueva Orleáns se han sumado también a la manifestación popular.



“Esta marcha es una plataforma para que el público oiga de los primeros en ser afectados (las personas de color e indígenas que viven en las elevaciones más bajas) por el cambio climático en el estado con la subida más rápida del nivel de mar del mundo. Nuestra ciudad ya recibe el impacto y está empeorándose. Nos movilizamos para luchar por la supervivencia de nuestras comunidades”, reconoció Lawrence Dunn, uno de los organizadores de la marcha en Nueva Orleans, Luisiana.



FOTOS: Miles de personas marchan por el clima en día que Trump cumple 100 días de presidente

Furia, rebeldía y diversidad

Desde hace semanas y ayer en las calles ya se venían rótulos alusivos con consignas como “El nivel del mar va en alza y nosotros también” o “No al calentamiento global, no a los muros y no a las guerras”. Y es que aunque la marcha nombre al clima se trata más del derecho humano a una vida buena en un ambiente saludable, una prensa libre y libertad de expresión.



"Despierten humanos, ustedes también están en peligro", asegura Sara Thomas.

Feeling inspired by the @World_Wildlife activists & members who are marching w/ us at #PeoplesClimate pic.twitter.com/6UA3N3vMZN — Sara Thomas (@saracatherinet) April 29, 2017





Dentro de la participación de hoy está prevista la asistencia de grupos nativos que realizarán algunos de sus ritos en honor a la Madre Tierra y el agua.



Native prayer in the middle of 3rd Street on the National Mall. #EarthsRedLine #PeoplesClimate pic.twitter.com/A9gYLByAcW — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) April 28, 2017



También han confirmado asistencia cientos de organizaciones científicas, ambientalistas y de derechos humanos de todos los grupos étnicos. Como Climate Reality que expresa en Twitter: "Marzo fue el segundo mes más caliente de la historia y por eso es que marchamos".

March was the second hottest on record for the world. And that’s why we march https://t.co/a6QkK0qd0o #ClimateMarch #PeoplesClimate pic.twitter.com/inobdZy4SI — Climate Reality (@ClimateReality) April 28, 2017

Participan además escuelas, colegios, familias y hasta celebridades como Leonardo Di Caprio y el Nobel Al Gore.

"Marcho por la justicia climática y para proteger nuestro derecho a un futuro saludable. Acompáñenos", expresó Leonardo di Caprio.

Tomorrow, I march for climate justice and to protect our right to a healthy future. Join us. #ClimateMarch https://t.co/KpdTUB0oYZ — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 28, 2017

Honored to join Indigenous leaders and native peoples as they fight for climate justice. Join me in standing with them. #ClimateMarch pic.twitter.com/Zrgt090lI6 — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 29, 2017





Por su parte, el exvicepresidente Al Gore añadió "Estamos marchando por un mundo mejor. Marche con nosotros y #Seaincómodo" (en referencia a su documental y libro "La Verdad incómoda" (2006) en la que ya hablaba, hace 11 años de la evidencia contundente del cambio climático en el mundo.

Los principios oficiales de esta marcha son:





Reducir rápida y eficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación tóxica para combatir con éxito el cambio climático y mejorar la salud pública.

Promover la transición hacia un desarrollo económico basado en energías limpias que limite el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

Proporcionar una transición justa para las comunidades y trabajadores afectados negativamente por los cambios en el sistema productivo que incluya oportunidades económicas específicas y les proporcione ingresos estables, atención médica y educación.

Hacer inversiones audaces en estados, ciudades, tribus y comunidades que están amenazadas por el cambio climático.

Exigir que cada trabajo pague un salario de al menos $ 15 por hora, proteja a los trabajadores y proporcione un buen nivel de vida, caminos para salir de la pobreza y el derecho a organizarse.

Crear oportunidades y buenos empleos para personas de bajos ingresos, personas de color, agricultores del país, mujeres e integrantes de los pueblos indígenas.

Garantizar que el mercado y las políticas protejan los derechos humanos y los ecosistemas nativos en mayor riesgo.

Más información sobre la marcha en español e inglés en sus respectivos sitios web. También tienen habilitados perfiles en redes sociales donde comparten sus consignas y anuncios Facebook (https://www.facebook.com/peoplesclimate) y en Twitter (@Peoples_Climate).

El gobierno no se ha pronunciado sobre el movimiento.



