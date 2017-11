Delegación oficial de EEUU fue abucheada tras promover los "combustibles fósiles limpios" en la cumbre mundial contra el cambio climático

El esfuerzo de la administración Trump por promover el uso de combustibles fósiles como el carbón en el marco de la cumbre mundial de Naciones Unidas sobre el cambio climático provocó este lunes abucheos hacia los funcionarios de la Casa Blanca y representantes de la industria de la energía.

La propuesta se hizo en una mesa redonda patrocinada por la Casa Blanca al margen de la conferencia mundial en Bonn.

Este era uno de los pocos eventos públicos de EEUU y se había anunciado como un espacio para promover la energía limpia, pero terminó siendo un acto donde se habló de favorecer el carbón, el gas natural y la energía nuclear, por lo que el evento se llenó de protestas y de personas de pie expresando su malestar.

En él, el asesor de energía de la Casa Blanca, George David Banks, argumentó que “la energía solar y eólica aún no podían suplantar a los combustibles fósiles en el mundo en desarrollo y que se necesitaría carbón y gas natural para sacar a la gente de la pobreza”. Además, Barry Worthington, de la llamada Asociación de Energía de los Estados Unidos dijo que EEUU piensa financiar plantas de carbón de combustión limpia para las naciones en desarrollo, pero al ser cuestionados no ofrecieron mayores detalles.



En fotos: Así vive Alemania la nueva cumbre global contra el cambio climático Tras el anuncio del presidente Trump de sacar a EEUU del Acuerdo de País por considerarlo "un mal negocio", los críticos opinan que esta conferencia es un buen momento para observar cómo el resto del mundo planea mantenerse unido y mantener vivo el espíritu de lucha de París, a pesar de la negativa del gobierno estadounidense. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Activistas disfrazados de osos polares y hasta del presidente estadounidense Donald Trump marcharon para manifestarse contra los combustibles fósiles. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Una representante de Belice fotografía a un colega de Santa Lucía frente a una valla publicitaria iluminada que muestra a un isleño con una tortuga en Fiyi. En esta cumbre, las delegaciones de las islas tienen la aspiración de obtener más apoyo para enfrentarse al embate del cambio climático. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La segunda cumbre del clima celebrada tras el histórico Acuerdo de París, alcanzado en la capital francesa en 2015, es presidida por uno de los países más vulnerables al calentamiento, Fiyi, que tras recibir el visto bueno de la ONU para albergar la COP23 vio que ninguna de sus islas disponía de capacidad para albergar los más de 20,000 participantes que vienen acudiendo a estas reuniones. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir "Primero va el planeta Tierra", dice el rostro de esta joven sonriente en Bonn. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Una maqueta de la Estatua de la Libertad emitiendo humo y un cartel que pide a los negociadores que no cedan en la lucha contra el cambio climático son parte del paisaje actual en Bonn. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así se veía este 4 de noviembre la llamada Marcha Climática contra la energía fósil en Bonn, Alemania. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Un grupo cultural de Fiji comparte su cultura y tradiciones con los asistentes a la conferencia. Según la organización, hay unos 25,000 participantes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los niños han participado de los eventos con sus dibujos y colores. Ellos piden con sus pancartas que se tomen las decisiones necesarias para que la salud del planeta mejore. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Planta un árbol, dicen estos manifestantes. Juntos conformaron una suerte de bosque móvil que se desplazó por las calles de Bonn. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Varios jóvenes ruedan un planeta de goma hacia las manifestaciones contra la quema de combustibles fósiles que se organizaron en las vísperas de la COP23. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La COP23 es una cumbre del clima técnica, es decir, que está llamada a desarrollar la letra pequeña del pacto de París, concretando algunas reglas por las que se regirá. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En los alrededores de las plenarias, las exposiciones muestran evidencias científicas del cambio climático e invitan a la reflexión de los participantes de su rol como parte del problema y también de la solución. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Este oso polar falso fue el centro de atención para los jóvenes en una manifestación de la organización ecologista Greenpeace bajo el lema 'Niños para la Tierra'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir "Ya no podemos darnos el lujo de esperar, debemos actuar ahora (...) Si no estamos a la altura del reto, fracasaremos. Todos estamos en el mismo barco", aseguró en la inauguración del evento la diplomática mexicana Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



El Acuerdo de París, base de las negociaciones climáticas del mundo y documento que es medular en esta cumbre, busca que la temperatura media del planeta debe quedarse “muy por debajo” de 2 °C, intentando limitarlo a 1.5 °C con respecto a los niveles preindustriales. Por eso, 195 países se comprometieron en el 2015 a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Paradójicamenete, la propuesta estadounidense de este lunes de fomentar los tipos de energía que más bien favorecen las emisiones no armoniza ni con las metas de este encuentro climático ni con el acuerdo. De hecho, desde la conferencia inaugural de las negociaciones en Bonn, el primer ministro de Fiji, Frank Bainimarama, presidente de la reunión, dijo que “el carbón es el combustible fósil más sucio e indiscutiblemente malo para el clima”.



publicidad

"Realmente no quiero entrar en una discusión con los Estados Unidos, pero todos sabemos lo que hace el carbón y todos sabemos los efectos de la extracción de carbón y el carbón", recalcó Bainimarama este lunes.

"No existe tal cosa como los combustibles fósiles limpios. No podemos avanzar hacia el futuro así", dijo Tuaoi Uepa, un delegado de las Islas Marshall, quien calificó la mesa redonda y la postura del gobierno de Trump como “ridícula”.

"A quien sea que la administración Trump esté tratando de apuntar con este evento, no es gente en la sala de negociación que están claramente enfocados en el auge de los mercados globales de energía renovable. En el mejor de los casos, este evento será una curiosidad, dado el aislamiento de los Estados Unidos ahora en el proceso internacional ", dijo Andrew Light del Instituto de Recursos Mundiales a The Guardian.

Este mismo lunes la Agencia Internacional de Energía (AIE) divulgó un informe donde propone que, para limitar el calentamiento del planeta y mejorar la calidad del aire, es necesario mejorar el acceso a una electricidad generada principalmente por fuentes renovables y utilizar gas que emita menos metano.





El de EEUU es el único gobierno del mundo que ha propuesto salirse del acuerdo (algo que técnicamente no podría suceder hasta el año 2020). La justificación de Trump es que es “ un mal negocio” para EEUU. Tras el anuncio de Trump de sacar a EEUU del Acuerdo de París, existía el temor generalizado que alguno de los otros 195 países firmantes también quisieran retirarse y eso debilitara el acuerdo, pero ocurrió lo contrario. Incluso Siria, que faltaba, este lunes se sumó oficialmente al pacto.

Y es que aunque el gobierno de EEUU puede haber anunciado su intención de abandonar el Acuerdo, muchos líderes estadounidenses tomaron la palabra también en la cumbre mundial del clima para dejar claro que el país sigue siendo un aliado en la reducción de emisiones y en la lucha contra el cambio climático.



publicidad

' We Are Still In' (Seguimos adentro) es el nombre de la coalición ‘rebelde’ de ciudades, estados, universidades, iglesias, compañías y otros grupos de interés que se formó en junio como reacción privada al anuncio del gobierno de EEUU. Entre sus miembros figuran los gobernadores de California, Jerry Brown; Virginia, Terry McAuliffe; Oregón, Kate Brown, o Washington, Jay Inslee. Cuenta también con el apoyo del exvicepresidente estadounidense Al Gore y los senadores Ben Cardin, de Maryland; Jeff Merkley, de Oregón, y Brian Schatz, de Hawaii.

Según ellos, a pesar de la negativa de Trump y su administración, EEUU cumplirá las promesas del pacto contra el cambio climático. La coalición cuenta ya con 2,584 miembros.