Pugna entre Walmart México y la firma legal Appleby evidencia la oposición a más control anticorrupción en los paraísos fiscales

Una funcionaria de Appleby explicó en un mensaje, por qué la firma no podían cumplir con las exigencias de Walmar México de incluir una cláusula anticorrupción en su contrato.

Una funcionaria de Appleby explicó en un mensaje, por qué la firma no podían cumplir con las exigencias de Walmar México de incluir una cláusula anticorrupción en su contrato.

Una serie de documentos corporativos y correspondencia interna de la cadena Walmart de México, revela la resistencia que tienen algunas firmas legales que operan en paraísos fiscales para someterse a mayores controles anticorrupción.

La historia gira en torno a un contrato de servicios entre la corporación de supermercados y Appleby Services Ltd, una firma legal con sede en Bermuda que le brindaba servicios de administración de una sociedad offshore.

Appleby era el agente residente de Principal Reinsurance Company Ltd, una empresa de reaseguros propiedad de Walmart de México, domiciliada en Bermuda. La firma también le proveía directores, custodiaba los estados financieros y mantenía el libro de actas de la compañía, entre otros servicios.



publicidad

En setiembre de 2014, poco después del escándalo en el que se vio involucrado Walmart por el pago de miles de dólares en sobornos para su expansión en México, la cadena solicitó a Appleby incluir en su contrato de servicios varias cláusulas para garantizar que la firma cumplía con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de Estados Unidos, la convención antisobornos de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otras leyes.

Además, Walmart quería incluir en el contrato una autorización para auditar a Appleby con el fin de garantizar el cumplimiento de dichas leyes, según se desprende de los documentos que analizó Univision Noticias.

Un mensaje firmado el 27 de octubre de 2014 por Braulio Urquiza, gerente de reaseguros de Walmart de México, detalló que el requerimiento provenía del departamento corporativo anticorrupción en Estados Unidos. Sin esas cláusulas, “es probable que nos prohíban trabajar con Appleby”, escribió Urquiza.

Pero Appleby rechazó la petición de Walmart. La firma se opuso, especialmente, a cumplir con la ley federal estadounidense contra la corrupción (FCPA).

“No estoy cómodo con esto”, escribió Rory Gorman, uno de los directores de Appleby en Bermuda, cuando evaluó los requerimientos de la cadena.

Esto dio paso a un proceso de negociación que se mantuvo por al menos 17 meses, y que llevó a Walmart a dejar de pagar a Appleby sus facturas e incluso provocó que el bufete se planteara rescindir el contrato con la cadena de supermercados.



Las oficinas de Appleby en Hamilton, Bermudas. La empresa emplea a 470 personas en 10 oficinas en distintos países. Laura Prieto

De los mensajes que revisó Univision Noticias no se puede concluir que ambas partes llegaron finalmente a un acuerdo. Un documento interno de Appleby con fecha del 22 de abril de 2016 muestra la lista de “clientes problemáticos” que tenía la empresa hasta esa fecha. Incluía a Principal Reinsurance Company, la reaseguradora de Walmart de México y detalla que la firma seguía sin pagar facturas desde el 2014 y se negaba a hacerlo hasta que se incluyera la cláusula anticorrupción en el contrato.

“Si Walmart de México no va a ser razonable y nos trata de forma diferente a sus otros proveedores de servicios de Bermuda, déjenlos irse. No vale la pena por una cuenta de 7,000 dólares”, escribió en un correo interno Timothy Faries, gerente de operaciones de Appleby en Bermuda.



publicidad

Esta discusión interna sale a la luz tras la revisión de miles de documentos corporativos de la firma Appleby que fueron filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus medios aliados, entre ellos Univision Noticias.

Appleby es una de las firmas de abogados offshore más reconocidas del mundo. Fue fundada a finales del siglo XIX y tiene 470 empleados en diversos paraísos fiscales, donde ofrece servicios legales y financieros a miles de clientes de todo el mundo que usualmente buscan evitar el pago de impuestos y mantener ocultas sus fortunas.

Los documentos filtrados que analizaron ICIJ y sus aliados muestran detalles de las operaciones internas de Appleby durante las últimas seis décadas.

¿Por qué Appleby rechazó la petición de Walmart?

Uno de los puntos álgidos en la negociación con Walmart, fue el requerimiento de que Appleby cumpliese con la ley federal anticorrupción de Estados Unidos (FCPA). La firma de abogados quería evitar someterse a cualquier otra legislación que no fuese la de Bermuda.

Aunque técnicamente la ley de Estados Unidos no aplica en Bermuda, la FCPA en algunos casos permite a las autoridades perseguir a personas y empresas extranjeras, si encuentra algún tipo de relación con Estados Unidos en negocios ilícitos que se produzcan en otros países.



publicidad

La corporación Walmart tiene su sede en Arkansas y cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1972. En 2012 se vio expuesta por un reportaje del diario The New York Times, que reveló cómo había pagado a funcionarios públicos para obtener permisos de construcción y poder expandirse en México, entre ellos al entonces alcalde de Teotihuacán y al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Al mismo tiempo que Walmart le exigía a Appleby incluir una cláusula anticorrupción en su contrato, también enfrentaba una demanda de sus accionistas estadounidenses, que la acusaron de permitir y encubrir el pago de sobornos en México. Esa demanda fue rechazada por un juez de apelaciones de Missouri en 2016, aunque en mayo de este año la empresa llegó a un arreglo con el Departamento de Justicia para pagar 300 millones de dólares por el caso de los sobornos.



Walmart opera poco más de 2,000 establecimientos en México, donde se le acusó de pagar sobornos para expandir sus operaciones. En la imagen se aprecia uno de sus supermercados en el Distrito Federal. Getty Images



En mayo de 2015, la gerente de servicios corporativos de Appleby, Louisa Barbosa comunicó a Walmart que la firma no aceptaría sus exigencias.

“Desafortunadamente, como resultado de nuestra de gestión de riesgos, no podemos incorporar el compromiso indirecto solicitado a Appleby Services (Bermuda) Ltd. (ASBL) para cumplir con la Política Global Anticorrupción de Wal-Mart, ya que esto podría resultar en que ASBL esté sujeto a legislación extranjera (como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos). ASBL no está sujeto a tales leyes extranjeras, ni somos expertos en ellas”, escribió Barbosa a Braulio Urquiza, de Walmart.

Barbosa explicó que Appleby solo podía garantizar el cumplimiento de su propia política anticorrupción. Para ese momento Walmart le debía tres facturas por 18,347 dólares, cuyo pago no se daría hasta que ambas partes llegasen a un acuerdo, según se desprende de los documentos analizados por Univision.



publicidad

Las pautas anticorrupción de Appleby le prohíben, entre otras cosas, "ofrecer o realizar un pago (incluidos obsequios o servicios) para cualquier fin impropio o ventaja comercial", según lo detalla un documento enviado a Walmart de México.

Los documentos que analizó Univision Noticias no evidencian que las empresas hayan incurrido en alguna práctica ilegal.

Univision quiso conocer los puntos de vista de Appleby y Walmart de México sobre este asunto. Pero no contestaron las preguntas que les enviamos a través de sus voceros.

Consultado sobre la oposición de Appleby a someterse a las leyes anticorrupción internacionales, el experto en paraísos fiscales y editor del blog OffshoreAlert, David Marchant, sugirió que la burocracia que implica para estas firmas legales tal compromiso podría justificar su decisión.

“Appleby cumple con las leyes de la jurisdicción en la que opera. Por qué cumplir con las leyes de otros países o comprometerse con una burocracia tediosa, especialmente para una cuenta pequeña. Las empresas offshore odian la burocracia”, explicó Marchant.

Un rompimiento en el aire

En septiembre de 2015, la firma legal decidió terminar el contrato con Walmart de México por la falta de pago, debido que ninguna de las dos partes cedía en la negociación de la cláusula anticorrupción, según un correo enviado por Barboza el 22 de setiembre de ese año.



publicidad

Sin embargo el rompimiento no se produjo y la negociación continuó hasta que Walmart accedió a flexibilizar sus exigencias iniciales.

La corporación aceptó limitar el alcance de la auditoría que pretendía realizar a Appleby. También propusieron mantener la mención sobre el cumplimiento de la ley federal estadounidense anticorrupción, pero aclarando: “que solo Walmart está sujeta a esta Ley y que Appleby está al tanto de eso".

En marzo de 2016, un año y medio después de que se iniciaron las conversaciones, la firma legal y Walmart seguían discutiendo las condiciones del nuevo contrato de servicios.