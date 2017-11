Tres herramientas para las conferencias de padres hispanos y maestros: una entrevista con la Dra. Andrea Ramírez

Para millones de padres a través del país, es otra vez la época del año para las conferencias de padres y maestros. Sin embargo, aunque gran parte del éxito educativo de nuestros hijos cuelga en la balanza, muchos de nosotros abordamos esta conversación sin plan alguno.

En mi experiencia, casi todos los padres pueden usar algunos recordatorios cuando se trata de conferencias de padres y maestros, pero los padres de habla hispana e inmigrantes pueden tener desafíos especiales que considerar.

Por esta razón, obtuve la perspectiva de la Dra. Andrea Ramírez, quien no solo es una autoridad en materia de reforma educativa, sino también es madre de niños en edad escolar. Ella recientemente asistió a su propia conferencia de padres y maestros y sus ideas y consejos son extremadamente útiles para cualquier persona que esté a punto de realizar el proceso con su propio hijo(a).

¿De qué deberían estar informados los padres hispanos y otros inmigrantes con miras a las conferencias de padres y maestros?

Para los padres latinos que no asistieron a la escuela en este país, las conferencias de padres y maestros pueden ser una experiencia desconcertante y francamente intimidante. En muchas culturas hispanas con alto ‘power distance’ (el grado en el cual los individuos de menor rango social aceptan que el poder esté distribuido de manera desigual), los maestros están para ser venerados y no retados ni cuestionados por los padres.



Además, un experto en diferencias culturales, Geert Hofstede, señala que las culturas con alto ‘power distance’ tienden a centrarse más en el profesor que en el alumno. Los maestros son los que inician la comunicación, no los padres y seguramente no los estudiantes. Pero en Estados Unidos, aunque respetamos profundamente a nuestros maestros, es apropiado colaborar con los maestros.

Muchos hispanos de primera generación pueden tener dificultades para verse a sí mismos como socios en pie de igualdad con los educadores. Esto puede resultar en la pérdida de oportunidades significativas para los padres que simplemente no entienden cuál es la mejor manera de proceder.

Usted tiene un enfoque de tres pasos. ¿Nos lo explica?

Los tres pasos son: Notas del Maestro + Evaluaciones + Calificaciones. Juntas, estas tres herramientas son esenciales para brindar a los padres una idea clara del progreso académico y las necesidades de sus hijos.

Comenzando con las notas del maestro, ¿qué es apropiado preguntar y qué se espera de los padres?

Ya sea que su hijo sea el mejor alumno de la clase o que tenga dificultades para mantenerse al día, invite al maestro de su hijo a proporcionar ideas y oportunidades de crecimiento y a ofrecer un vistazo a la vida escolar de su hijo. Asegúrese también de compartir cualquier inquietud (social, de aprendizaje, ambiental, etc.) o problema familiar que puedan afectar al estudiante, y las áreas en las que vea fortalezas académicas en su hijo. Es importante ser lo más honesto posible. Recuerde seguir lo que el maestro de mi hijo llama su ‘mama gut’, es decir, siga su instinto y hable. Hace solo unas semanas experimenté esto de primera mano en mi propia conferencia de padres y maestros.



Noté que mi hija de primer grado estaba luchando para articular algunos sonidos. Era sutil, así que pensé que quizás era prematuro preocuparme, pero de todos modos se lo mencioné a la profesora. Ella no había notado el asunto, pero confió en mi ‘mama gut’ y dijo que observaría a mi hija en los días siguientes. Efectivamente, la maestra confirmó la situación, y con su ayuda mi hija está ahora trabajando con un patólogo del habla para corregirlo y evitar que se convierta en un problema. Usted conoce a su hijo como a nadie más, así que no tema darle al maestro lo que solo usted puede saber.

¿Cómo se relacionan las evaluaciones estatales con las conferencias de padres y maestros?

Las evaluaciones a nivel estatal pueden ser una herramienta importante para medir el progreso escolar de año a año de su hijo. Estados como Texas, con su iniciativa Log In and Learn, están adoptando un enfoque innovador para armar a los padres con una información sólida sobre áreas de contenido específico de la evaluación y las preguntas que sus hijos no pudieron contestar correctamente. Sin importar en qué estado vivan, siempre animo a todos los padres a que guarden los puntajes anuales de evaluación de su hijo y los lleven a su primera conferencia de padres y maestros del año. Es perfectamente apropiado hacer preguntas sobre cualquier área problemática de años anteriores y preguntar si el maestro ha estado al tanto de ello.



Para los padres hispanos, hay algunos estudios que revelan la importancia de estas evaluaciones a nivel estatal para medir el progreso de un estudiante. Un estudio de 2016 Learning Heroes mostró que el 87% de los padres hispanos creen que su hijo se está desempeñando al nivel de su grado en matemáticas, pero la realidad es que solo el 26% de los estudiantes hispanos de cuarto grado son competentes en esa materia. De acuerdo con los últimos resultados de la Evaluación Nacional de Progreso Educativo (NEAP), solo el 12% de los estudiantes hispanos de último año de secundaria son competentes o tienen un nivel superior en matemáticas.

Esta brecha entre la percepción y la realidad se puede resolver con una mayor comunicación entre padres y maestros sobre los resultados de la evaluación. La clave es abordar completamente cualquier problema o dificultad que pueda tener su hijo, y las evaluaciones proporcionan información mensurable para padres y maestros. Los maestros también pueden ayudar a encontrar soluciones, como cursos especializados, para abordar el problema.

Entonces, ¿cómo deberían los padres abordar el boletín de calificaciones de su hijo?

Esta es una pregunta crítica. Aunque las calificaciones son una buena medida de cómo está progresando académicamente un estudiante, por sí solas no pueden proporcionar una imagen clara de ese progreso. Si las calificaciones no se combinan con los comentarios de los maestros y las evaluaciones estatales, los padres pueden no tener una idea completa de cómo progresa su hijo.



Considere esto: las calificaciones pueden variar de una escuela a otra y de una clase a otra, especialmente si la familia se ha mudado a un nuevo estado o distrito escolar. Es esencial ver las calificaciones solo como un punto de referencia del éxito académico, combinándolas con estas otras herramientas para ofrecer una medida precisa del progreso.

P: ¿Qué es lo más importante que los padres deben recordar cuando se trata de conferencias de padres y maestros?

La idea central es que el éxito educativo es una combinación de muchos factores y las asociaciones de padres y maestros proporcionan una base sólida para que un niño tenga verdadero éxito. Los padres que priorizan la comunicación con el maestro de su hijo y utilizan el enfoque que he presentado, preparan a su hijo para un año poderoso de aprendizaje. Su próxima conferencia de padres y maestros puede marcar la diferencia para eliminar los obstáculos del camino de su hijo hacia la excelencia educativa.

Rev. Samuel Rodríguez es presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano. Ha sido nombrado por CNN y Fox News como "el líder del movimiento evangélico hispano" y la revista TIME lo nominó entre los 100 líderes más influyentes de Estados Unidos.

Dra. Andrea Ramírez es la directora ejecutiva de la Coalición de Fe y Educación. Con 2,568 miembros que representan casi 3,000 iglesias locales en 44 estados, la Coalición de Fe y Educación aboga por opciones educativas de alta calidad para todos los niños de Estados Unidos.



