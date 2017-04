Los 100 días, el presupuesto y el famoso muro de Trump

“Hay casi seis millones de niños estadounidenses que están en riesgo de ver sus familias separadas. Así que nuestra comunidad no solo debe estar bajo alerta sino que debe también tomar acción”.

Voy a hablar bien claro porque hace falta claridad en estos tiempos nebulosos. Los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump han sido un ataque directo en contra de los mejores intereses de la comunidad latina.

Y no podemos hablar de estos 100 días sin mencionar el famoso ‘muro’. Este muro que Trump quiere construir no sólo nos costaría miles de millones de dólares. Atenta contra algo aún más valioso—nuestra identidad como país. Un país que generación tras generación le ha dado la bienvenida a inmigrantes que huyen de la represión o buscan mejores oportunidades para sus familias.

Esta semana el Congreso estadounidense discutirá fondos adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional, y al centro de esta discusión estará el muro fronterizo. El Presidente Trump le ha pedido al Congreso unos tres billones de dólares para empezar la construcción de este monumento a la intolerancia, abrir más centros de detención migratorios, y expandir la fuerza de deportación para separar aún más familias.

A pesar de que el presidente ha tratado de justificar sus acciones como parte de un plan para ‘proteger’ el país, en realidad las personas afectadas por estas deportaciones han sido familias trabajadoras que contribuyen a este país y que no han cometido delitos.

Tú y yo conocemos bien estas familias. Son familias como la de las jóvenes californianas Fátima y Yuleni Avelica, quienes llevan más de dos meses sin su padre. O Rose Escobar de Houston, cuyo esposo fue deportado a El Salvador cuando cumplía con su visita periódica con las autoridades de inmigración.



El futuro depende de ti

Estas políticas de inmigración devastadoras que ha puesto en acción el presidente y que pretende expandir con esa nueva infusión de dineros federales -fondos que vienen de nuestros bolsillos como trabajadores y consumidores- no tienen justificación racional. Hoy en día, en los Estados Unidos se gasta más recursos en las agencias federales que imponen las leyes migratorias que en todas las otras agencias federales en conjunto.

Estamos en una importante encrucijada. Lo que hace el Congreso esta semana influirá muchas áreas de nuestras vidas. Determinará si seguiremos teniendo acceso a cuidado de salud confiable; si nuestras escuelas tendrán los recursos para forjar el amor del aprendizaje en nuestros hijos y prepararlos para los trabajos del mañana; si tendremos la oportunidad de realizar el sueño de comprar una casa y tener una economía estable.

Lo que pase ahora depende de nosotros, de ti y de mí, de la acción individual y colectiva de nuestra comunidad. Hay tres cosas que necesitamos hacer:



Tomemos el teléfono y llamemos a nuestros representantes para exigirles que pongan a un lado los intereses políticos y le rindan cuentas a aquellos quienes los eligieron. Participemos en foros y eventos locales en nuestras comunidades donde se discutan estos temas. Estemos atentos y ejerzamos nuestros derechos garantizados por la Constitución.

Tenemos que proteger y defender a nuestras familias. Tenemos que unir donde el presidente ha tratado de dividir, y en vez de construir muros, tenemos que construir un futuro en el que todos somos valiosos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.