¿Está en peligro la cultura occidental en EEUU como dice Donald Trump?

“Para Trump la cultura occidental del país está en peligro no solo por un posible ataque terrorista, sino porque está siendo invadida por inmigrantes que no vienen de países europeos”.

Durante su visita a Europa para participar en la cumbre del G20 en Berlin, Donald Trump dio un discurso en Polonia en donde pidió energéticamente defender los valores de la civilización occidental. Preguntó si tenemos el valor de defender estos valores, de respetar a nuestros ciudadanos lo suficiente como pare proteger nuestras fronteras, entre otros comentarios que algunos medios describieron como “nacionalistas”. Este discurso es parte de la retórica nacionalista que la Casa Blanca ha estado promoviendo silenciosamente y que representa un peligro para la democracia de nuestro país.

Mientras que Trump en su discurso en Polonia identificó al terrorismo (él lo define erróneamente como “el extremismo radical islámico”) y a Corea del Norte como los peligros que amenazan a la llamada civilización occidental, sería un error ignorar que dejó las acusaciones abiertas para quienes según él no pertenecen a esta civilización occidental y que también son un peligro. La civilización occidental tiene varias definiciones, pero generalmente se la conoce como aquella que tuvo sus orígenes en las antiguas Grecia y Roma, y en tiempos modernos generalmente se refiere a países que tienen culturas, religiones, idiomas y sistemas políticos que provienen de Europa. En su mayoría, estos países son de origen nórdico, anglo, germánico, céltico, entre otros, y la religión es primordialmente cristiana.



Para Trump y su administración, la cultura occidental en Estados Unidos está en peligro no solamente por un posible ataque terrorista, sino porque está siendo invadida por inmigrantes que no vienen de países europeos, los que no tienen su color de piel, su idioma o su religión. Trump nunca lo va a decir abiertamente, ya que sabe que aun para alguien tan insensato como él no sería apropiado decir que los inmigrantes latinos o los musulmanes o los africanos estamos arruinando a Estados Unidos y que estamos poniendo a la civilización occidental en peligro.

Pero lo que Trump sí ha hecho es llenar la Casa Blanca de extremistas nacionalistas que ignoran la historia inmigrante de Estados Unidos y promueven políticas legislativas como la opresión electoral, la deportación masiva de inmigrantes sin record criminal y la prohibición de entrada al país de musulmanes.

A estos funcionarios no les debemos quitar la vista, ya que son parte de nuestro gobierno y tienen el poder de afectar las vidas de millones de personas en nuestro país. Steve Bannon, su asesor principal, fue dirigente de la publicación Breitbart, conocida por sus artículos anti-inmigrantes, antisemitas, y por propagar el movimiento conocido como el “alt-right” o el nacionalismo blanco. Además de funcionarios de la Casa Blanca, también ha llenado su gabinete de personas con ideales nacionalistas, incluyendo a Kris Kobach, quien ayudó a escribir la ley SB1070 de Arizona y otras leyes anti-inmigrantes en estados como Alabama, Georgia y Missouri. ( Fuente.) El mismo procurador general, Jeff Sessions, es conocido por su aversión a las leyes que defienden los derechos civiles de las comunidades de color, al igual que Michael Anton, el director del National Security Council. Anton escribió un ensayo en donde declara que la inmigración de “foráneos del tercer mundo” iba a terminar con Estados Unidos.



Mientras que Trump sigue haciendo comentarios bélicos sobre una guerra imaginaria de culturas, aquí en Estados Unidos no debemos olvidar que nuestro país fue fundado por inmigrantes, y que hasta la misma Declaración de Independencia fue escrita y firmada por inmigrantes como Alexander Hamilton. Lo que Trump define como la cultura occidental en nuestro país es hoy en día el resultado directo de la contribución de una mescla de culturas que fortalecen a nuestra civilización. Tenemos lo mejor de cada país del mundo en Estados Unidos. Si hacemos una lista de las contribuciones que han hecho los inmigrantes en la política, la economía, las artes, la educación y la ciencia, nos faltaría espacio. Hoy que estamos viviendo en una era en la que las ideologías extremistas y xenofóbicas se escuchan aún más, debemos unirnos sin importar nuestro color de piel, apellido, género u país de origen, y mantenernos firmes junto a los valores que son realmente estadounidenses: la democracia, los derechos humanos y el apoyo a la diversidad. Esta es la única manera en la que nuestra civilización va a sobrevivir cualquier adversidad, real o imaginaria.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.



