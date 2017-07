24 demócratas les dieron la espalda a los valores de su partido con el voto a favor de leyes antiinmigrantes

Esta semana la Cámara de Representantes aprobó dos medidas antiinmigrantes: una de ellas elimina fondos federales para las llamadas ciudades santuario y la otra criminaliza a la comunidad inmigrante. Estas leyes fueron propuestas por la bancada republicana en el Congreso, pero esta vez, por desgracia, recibieron el apoyo de ciertos demócratas, quienes en cada elección pretenden ser el partido que mejor representa a la comunidad latina.

Las leyes, No Santuario para Criminales y la Ley de Kate fueron propuestas por el congresista Bob Goodlatte, y recibieron el apoyo de la mayoría republicana. Ambas leyes tienen las huellas de Trump impresas en cada provisión. No son más que el resultado de la retórica racista y antiinmigrante que Trump ha propagado desde que lanzó su campaña presidencial, y ahora están a punto en convertirse en ley gracias a que el Partido Republicano está lleno de extremistas que denigran de la comunidad inmigrante y latina.



publicidad





Esto no es nada sorprendente, ya que al igual que el liderazgo republicano, la administración Trump ha hecho todo lo posible por marginar a la comunidad inmigrante y latina. Ha creado una imagen de los inmigrantes que los pinta como si fueran villanos, cargas de la sociedad que deben ser eliminadas. Ha llenado a la Casa Blanca con asesores que se identifican como supremacistas blancos, personas como Steve Bannon, Michael Anton y Steve Miller, quien ha mostrado un odio desmedido en contra de los latinos. Y para rematar, la Casa Blanca de Trump se negó a proclamar el mes de junio como El Mes de la Herencia del Inmigrante, y ha ignorado la historia y las contribuciones que han hecho los inmigrantes a este país.

Todo esto pasa por “normal” en estos días. Lo que no es normal es que estas leyes antiinmigrante se aprobaron no solamente con el apoyo de la bancada republicana, sino con el voto de 24 demócratas. Entre ellos se encuentra el único latino demócrata que votó por ambas leyes, Henry Cuéllar, hijo de padres inmigrantes mexicanos y representante de un distrito fronterizo y de mayoría latina. Estos demócratas se dejaron llevar por el miedo que Trump y los republicanos quieren sembrar en todo el país, el miedo al inmigrante que puede llegar a convertirse en un peligro para la democracia y la libertad en este país. Al votar a favor de estas medidas, cada uno de estos 24 demócratas decidieron apoyar a Trump, y propagar el mismo odio antiinmigrante que este partido ha denunciado como antiamericano. Estas leyes no mejoraran nuestra seguridad, sino de lo contrario, ponen en riesgo el trabajo de las agencias policiales y criminalizan a la comunidad inmigrante.



publicidad

Es una desilusión saber que en estos momentos tan difíciles para los inmigrantes y para los latinos, hay demócratas que están dispuestos a darle la espalda a los valores de su partido y a la comunidad inmigrante. Por fortuna, el resto de la bancada latina del partido demócrata no solamente votó en contra de estas leyes, sino que hizo un llamado en una conferencia de prensa en apoyo a la comunidad inmigrante. Agradecemos al resto de los congresistas demócratas por estar de nuestro lado, y esperamos que los que nos acaban de dar la espalda recapaciten, ya que muchos de ellos dependen de la comunidad latina para ganar contiendas. Ahora les toca a los senadores demócratas detener estas legislaciones terribles.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.