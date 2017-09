"No tienen mi voto": Ted Cruz se opone por sorpresa a la propuesta para derogar (de nuevo) Obamacare

El nuevo y apresurado intento de los republicanos por eliminar la ley de salud vigente conocida como Obamacare cada vez parece más lejano. El senador por Texas Ted Cruz dijo este domingo que al menos por el momento no apoya el más reciente proyecto liderado por los senadores Lindsey Graham de Carolina del Sur y Bill Cassidy de Louisiana, que cuenta con el rechazo de las principales asociaciones médicas y organizaciones que representan a enfermos.

"Por el momento, no tienen mi voto. Y no creo que tengan tampoco el de Mike Lee", dijo Cruz en referencia al republicano de Utah. “Quiero conseguir un ‘sí’. Quiero llegar hasta allí porque creo que Obamacare es un desastre… pero el precio para llegar allí, creo, es concentrarnos en la libertad del consumidor. Si quieres que los precios disminuyan, necesitas más opciones, más competencias, que los precios bajen”, dijo.



Los republicanos tienen siete años intentando eliminar Obamacare, pero ahora solo tienen seis días para conseguirlo. Tienen hasta el 30 de septiembre para derogar la ley con 51 votos, contando con que el vicepresidente Mike Pence tendría que romper el empate. Ya el senador John McCain ha dicho que no votará por la propuesta actual, al igual Susan Collins de Maine y Rand Paul de Kentucky; la senadora Lisa Murkowski también ha expresado reservas.

El nuevo proyecto de ley ha sido debatido con rapidez y secretismo y no ha seguido el orden regular: no habido discusiones, ni hearings, ni tiempo para discutirla o hacerle enmiendas. De llegar a votarse en el pleno del Senado, sería el cuarto intento por derogar la ley vigente en lo que va de año.

Este domingo la American Hospital Asociation, la American Medical Association y la American Academy de Family Physicians, entre otras organizaciones, dieron a conocer un comunicado en el que aseguran que la ley resultaría en dramáticos cortes al Medicaid y cambiaría la manera en que los estados ofrecen cobertura a sus ciudadanos más vulnerables: "Esto se traduciría en que millones de pacientes perderán su cobertura y los importantes cuidados que necesitan".



El borrador Graham-Cassidy derogaría la mayor parte de la estructura de Obamacare, eliminando las multas para las personas que no obtienen seguro de salud y para los empleadores que no lo proporcionan. También reestructuraría el programa Medicaid que ofrece cobertura a 75 millones de estadouidenses (no solo a los pobres, sino a los niños, las embarazadas, los discapacitados), acabando con la expansión iniciada bajo Obamacare que ha beneficiado a 11 millones de adultos de bajos ingresos.



Esta semana Jimmy Kimmel destacó que el senador Cassidy le mintió al garantizar que todo el que lo necesitara iba a tener cobertura, sin límites para las personas con condiciones preexistentes. En su programa, volvió a mencionar el caso de su hijo —que nació con una cardiopatía congénita— para demostrar que la legislación no garantizaría la cobertura para los más pobres, que además tengan enfermedades preexistentes.

La senadora de Maine, Susan Collins, dijo en el programa de CNN ‘State of the Union’ este domingo que sería “muy difìcil" imaginasme un escenario” donde vote a favor del plan republicano más reciente, pero dijo que quería esperar por una evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso para tomar una decisión final. Esa evaluación puede conocerse tan pronto como este lunes. "Tengo serias reservas", dijo Collins, quien se opone a los recortes al programa de Medicaid, entre otras medidas.



La senadora de Alaska Lisa Murkowski también ha expresado su negativa sobre los esfuerzos republicanos para derogar el sistema actual de salud, y aún espera anunciar cuál es su posición sobre la propuesta Graham-Cassidy. El viernes pasado su equipo afirmó que la senadora no había tomado una decisión y esperaba revisar el borrador durante el fin de semana. Pero su gobernador —el independiente Bill Walker, en quien ella se apoya para recibir guía— le dijo al diario The New York Times que no ve un escenario en el que la propuesta Graham Cassidy funcionaría en ese estado.

Fueron justamente Collins, Murkowski y McCain quienes se oposieron al intento anterior de derogar la ley, cuando se sometió a votación el verano pasado.