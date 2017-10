Comité del Senado aprueba ley para renovar el programa de seguros para niños CHIP por cinco años

Durante las últimas semanas el Congreso estuvo tan enfocado en intentar derogar el Affordable Care Act que descuidó importantes programas federales de salud. El Children’s Health Insurance Program (mejor conocido como CHIP), que brinda cobertura a más de 9 millones de niños, así como a adolescentes y mujeres embarazadas, se venció el fin de semana sin que se renovara su financiamiento. Pero el miércoles en la mañana el Comité de Finanzas del Senado emprendió los primeros pasos para garantizar su funcionamiento.



Aprobó una ley bipartidista llamada Keep Kids' Insurance Dependable and Secure Act que reautoriza el financiamiento federal del CHIP durante los próximos cinco años, aunque aún no han aclarado de dónde sacarán los 8,000 millones de dólares necesarios para el programa. Se espera que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes discuta el tema durante la tarde.

Se trata del primer paso para evitar que algunos estados se queden pronto sin dinero para costearlo. Según Vox, 22 estados podrían hacerlo seis meses más, pero 10 sólo podrían mantenerlo hasta finales de este año o un poco más.

Por ejemplo, en Texas, donde CHIP ampara a 390,000 niños y mujeres embarazadas, hay hasta enero o febrero de 2018 según estimaciones de la Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado.

“Sin CHIP no hay muchas opciones para familias de bajos ingresos en el estado. La inacción del Congreso ha creado una real amenaza a la estabilidad de la infraestructura de salud para los servicios de salud de millones de texanos”, declaró a The Texas Tribune, Mimi García, vocera de la Asociación de Texas para los Centros de Salud Comunitarios.



Una ayuda necesaria

CHIP fue creado en 1997 en un esfuerzo bipartidista por ofrecer cobertura a menores de 19 años de familias con ingresos bajos y moderados, así como a mujeres embarazadas que no aplican a Medicaid. Ofrece chequeos de rutina, inmunizaciones , prescripciones médicas, cuidado dental y oftalmológico y servicios de emergencia entre otros beneficios. No todos son gratuitos. Los costos y criterios de elegibilidad varían según cada estado y algunos cobran una prima que ronda los 127 dólares anuales, y que nunca excede el 5% del ingreso anual familiar.



Desde la implementación del programa en 1997, el número de niños sin cobertura pasó de 14% a 4.5% en 2015. Joe Raedle/Getty Images



Desde su implementación, el número de niños sin cobertura pasó de 14% a 4.5% en 2015, año en que se firmó su última reautorización válida por dos años y que vencía el 30 de septiembre de 2017.

Según Politico y otros medios, se espera que en los próximos días el Congreso tome medidas para reactivar el programa. Hace un mes, el Senado reveló un acuerdo bipartidista que financiaba el CHIP durante cinco años más, pero este fue opacado por el último esfuerzo por desmantelar Obamacare que desvío la atención de los legisladores que luego no lograron actuar con la antelación necesaria para evitar que el programa se venciera.



Desde que se supo la noticia, numerosas organizaciones y activistas se han movilizado para asegurar que el financiamiento del CHIP se mantenga. Muchos han recurrido a las redes sociales para defender el programa mediante el hashtag #CHIPworks (#CHIPfunciona).

“Como mamá soltera de dos niños poder llevarlos al médico sin costo alguno fue un salvavidas”, cuenta, por ejemplo, Tracie, de Texas, en su testimonio recogido en un tweet de la organización Moms Rising.



Algunas organizaciones instaron a la comunidad a llamar a sus senadores. “¿Alo, Congreso? ¿Se te olvidó algo como la cobertura de salud para 9 millones de niños?”, se lee en un irónico tweet de la organización californiana Indivisible Ventura.