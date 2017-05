EEUU envía otro portaaviones cerca de la península de Corea en medio de tensiones con Pyongyang

La Marina de Estados Unidos confirmó este viernes que ha enviado su portaaviones USS Ronald Reagan a aguas cercanas a la península de Corea, donde ya se encuentra el USS Carl Vinson y se escenifica una especial tensión en los últimos meses entre Washington y Pyongyang.

En un breve comunicado, el Comando del Pacífico (PACOM) confirmó que el Ronald Reagan, cuyo puerto base es Yokosuka (costa oriental de Japón), ha comenzado su patrulla regular de primavera en torno al Pacífico Occidental.

Aunque el PACOM quiso aclarar que ambos buques "no están próximos el uno al otro" pese a encontrarse en el Pacífico Occidental, no es habitual que EE.UU. despliegue dos de sus portaaviones de propulsión nuclear en un solo "teatro de operaciones".



