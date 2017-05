Un hispano indocumentado es arrestado tras llamar repetidamente al 911 para pedir su deportación

César Sánchez, un inmigrante indocumentado de Florida, llamó en repetidas ocasiones al teléfono de emergencia 911 para pedir que las autoridades lo deportaran a su país, Guatemala.

El hispano realizó las llamadas la pasada semana, desde el condado de Collier, en Florida, mientras se encontraba con su bicicleta en una de las vías de la ciudad de Naples, según informó la cadena NBC2.

"Usted ha llamado al 911. Ok, ¿Cuál es su emergencia, señor", le preguntó en español la operadora que atendió su llamada el martes por la noche. Sánchez respondió: "Estoy bien malo. No es de emergencia. No más quiero que me deporten".



Poco después de que llamara al 911, varios agentes de la policía localizaron al guatemalteco y fue arrestado, acusado de haber hecho un mal uso de dicho servicio. El departamento de policía del condado confirmó que Sánchez se encuentra en la cárcel y se le impuso una fianza de 2,000 dólares, pero aún se desconoce cuándo será entregado a las autoridades de inmigración, que podrían iniciar el proceso para su expulsión del país.

Este caso se produce cuando el debate migratorio se ha convertido en un tema nacional desde que Donald Trump llegara a la presidencia prometiendo que iba a deportar a los inmigrantes indocumentados.