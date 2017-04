Texas aprueba el veto a las ciudades santuario con penas de cárcel a quien no colabore, incluidos jefes de policía

Estudiantes se congregan en el Capitolio de Texas para oponerse a la SB4, una norma contra las "ciudades santuario" que ya recibió el visto bueno e incluye que las autoridades policiales puedan ir a la cárcel si no colaboran en el cumplimiento de la ley sobre inmigración, antes del debate en la cámara texana, el 26 de abril de 2017, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay) The Associated Press