La indocumentada que se refugió en una iglesia en Denver es una de las 100 personas más influyentes del año de Time

En cuestión de dos meses la inmigrante indocumentada Jeanette Vizguerra ha pasado de refugiarse en una iglesia de Denver (Colorado) para evitar la deportación a formar parte de la popular lista de las 100 personas más influyentes que cada año elabora la revista TIME.

Jeanette Vizguerra, una mexicana de 45 años, saltó a los titulares el pasado mes de febrero. cuando decidió refugiarse en la iglesia First Unitarian Society. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le había denegado una disposición conocida como 'stay' que suspendía temporalmente una orden de deportación que pesaba sobre esta activista por los derechos de los inmigrantes por haber cometido una infracción de tránsito y por haber empleado un número de seguro social inexistente. Univision Noticias viajó entonces a Colorado para reportear su historia. Aquí puedes leer la historia y aquí ver el video.



"Este es un reconocimiento para todos los indocumentados que hay afuera", dijo ante la iglesia en la que se refugia entre aplausos y gritos de "sí se puede" de quienes la acompañaban.



Desde hoy, además, Vizguerra comparte lugar en la lista de TIME con personalidades como el CEO de Amazon Jeff Bezos, Julian Assange, el Papa Francisco, Ivanka Trump y Jared Kushner, los presidentes Vladimir Putin, Donald Trump y el colombiano Juan Manuel Santos.

La actriz y activista América Ferrera firma el texto sobre Vizguerra en la revista, que incluye a la inmigrante en la categoría de 'Titanes'. En él, Ferrera acusa a la administración Trump de utilizar a los inmigrantes como "chivos expiatorios" y de "asustar a los estadounidenses" para que crean que indocumentados como Jeanette son criminales.

"Ella no vino a este país para violar, asesinar o vender drogas, sino para construir una vida mejor para su familia", escribe Ferrara. "Derramó sangre, sudor y lágrimas para convertirse en la dueña de un negocio y trató de darle a sus hijos más oportunidades de las que tenían. Esto no es un crimen. Este es el Sueño Americano".



I am writing to congratulate Jeanette Vizguerra for being named to Time's list of 100 most influential persons. I … https://t.co/XqH4GtpTl8 pic.twitter.com/Chv9mJXM0X

— Diane Guerrero (@dianeguerrero__) April 20, 2017