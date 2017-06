Juez ordena devolver los beneficios de DACA a joven dreamer a la que se los retiraron sin explicación

Una corte le ordenó al gobierno federal este lunes que le devuelva los beneficios de Acción Diferida (DACA) a la mexicana Jessica Colotl, una joven que había perdido su eligibilidad para el programa bajo las nuevas políticas migratorias del presidente Trump.

Colotl, de 28 años y residente de Georgia, había sido beneficiaria de DACA desde julio de 2013. La joven había renovado su permiso en 2015 y ya había presentado su solicitud para renovarlo por segunda vez antes de que expirara en mayo de este año.

Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) le negó esta segunda solicitud y le revocó el permiso de DACA que tenía vigente, alegando que las nuevas políticas de Trump la habían convertido en prioridad para ser deportada.

"USCIS ha determinado, bajo su discreción no revisable, que tú no has demostrado que mereces un ejercicio favorable de discreción procesal y que no diferirá la acción en tu caso", le informó la agencia, según una demanda que presentó Colotl en una corte de distrito en Georgia para que se le devolviera su permiso.

Entre 2015 y 2017, la mexicana no salió del país ni cometió actos criminales, dos factores que podrían haberle hecho inelegible para renovar su permiso de DACA. De hecho, el gobierno nunca le explicó por qué decidió quitarle su permiso, según la querella.



En un fallo preliminar en respuesta a esa demanda, el juez de distrito Mark Cohen le dio la razón este lunes a Colotl, coincidiendo en que USCIS le quitó sus beneficios de manera "arbitraria, caprichosa y contraria a la ley". El juez de Georgia además dijo que la agencia "falló en presentar evidencia alguna de que cumplieron sus propios procesos administrativos" al quitarle los beneficios a la demandante.

La administración de Trump ahora deberá devolver a Colotl su permiso de trabajo y la protección temporal contra la deportación, según la orden de Cohen, y deberá además reconsiderar su renovación de DACA "de una manera consistente" con los estándares ya establecidos.

"Me entusiasma la decisión de la corte y estoy tan aliviada de que podré regresar a mi vida aquí en Georgia, mientras el gobierno reconsidera mi solicitud", dijo Colotl en una declaración. "Espero que los funcionarios (de USCIS) me den los beneficios de DACA como han hecho ya en dos ocasiones y reafirmen que todos los beneficiarios de DACA están protegidos por las mismas reglas".



Colotl entró en el radar de las autoridades migratorias luego de 2010, cuando fue detenida por bloquear el tráfico en su universidad y por manejar sin licencia. En 2011 la joven fue acusada de dar información falsa sobre su lugar de residencia durante esa detención.

La dreamer inicialmente se declaró no culpable, pero decidió entrar a un programa de servicio comunitario que, aunque eliminaría el cargo en su contra, sí consistía en una admisión de culpa. En enero de 2013, luego de que completara el servicio a la comunidad, una corte desestimó el caso criminal contra Colotl, según la demanda.

Bajo el programa DACA, que protege de la deportación a quienes llegaron ilegalmente al país cuando eran menores de edad, cientos de miles de indocumentados han recibido permisos renovables de dos años para permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos.