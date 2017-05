Gobernador indulta a madre indocumentada de Virginia para intentar detener su deportación

El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, intentó este miércoles salvar a una madre salvadoreña de la deportación, concediéndole un indulto por haber manejado sin licencia en 2013 que podría ayudar a que la inmigrante permanezca en el país.

La inmigrante, Liliana Cruz Méndez, fue detenida durante una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado jueves. De ser deportada, sería enviada de vuelta a El Salvador y separada de su esposo y dos hijos, con quienes vive en la ciudad de Falls Church.

"Hoy absolví a Liliana Cruz Méndez por una ofensa menor de tránsito que pudiera contribuir a su deportación", anunció el gobernador este miércoles en una serie de tuits. "El perdón ejecutivo no necesariamente va a prevenir que la administración de Trump la deporte, pero será un factor positivo mientras un juez decide si separarla de su familia".



Today I pardoned Liliana Cruz Mendez for a minor driving offense that may contribute to her deportation 1/4 https://t.co/KtXgZZVdyS

— Terry McAuliffe (@TerryMcAuliffe) May 24, 2017