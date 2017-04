Estos son los diseños del muro que distintas empresas presentaron al gobierno de Trump

El muro que quiere levantar el presidente Donald Trump en la frontera con México podría ser vertical e imposible de escalar. Quizás podría generar energía a través de paneles solares, o incluso podría ser transparente para que los estadounidenses puedan mirar al otro lado, aunque no los mexicanos.

Estos son algunos de los diseños propuestos por distintas empresas interesadas en el proyecto, que tenían hasta el martes para entregar sus propuestas de diseño.

Uno quiere parecerse al Partenón, dijo un empresario al diario The Wall Street Journal. Su estructura sería de cemento y en las simulaciones luce como una fortaleza.

Otro combina vallas de metal con láminas transparentes de plástico que permitan ver a través del muro desde Estados Unidos, pero quienes se encuentren en México no podrán saber qué hay detrás de la pared. Este diseño, según el diario, fue presentado por el empresario hispano Michael Evangelista-Ysasaga.

Otro de los diseños fue presentado por la compañía puertorriqueña San Diego Project Management y tendría un puente en el lado norte (EEUU), por el que podrían patrullar los agentes de inmigración para vigilar la frontera.



El diseño de San Diego Project Management, una empresa en Luquillo, Puerto Rico. Patrick Balcazar / Cortesía



“Lo diseñé para que puedan trepar (los agentes usando una escalera) y tengan oportunidad de ver más allá del horizonte”, explicó a Univision Noticias Patrick Balcazar, presidente de San Diego Project Management. “Cuando usted está a nivel del piso, tiene cierto límite, pero a 30 pies de altura puede ver más allá”.

Balcazar asegura que su diseño pretende facilitar el trabajo de las patrullas fronterizas en el resguardo del borde. “Sin las patrullas el muro francamente no funciona”, explicó. “Cuando la ‘migra’ no está, el muro solo funciona para decirle a la gente que no venga”.

Para Jaime Canavés, profesor de arquitectura de la Florida International University (FIU), es factible construir un muro en toda la frontera. “En todas las vías rápidas, en las autopistas, tenemos muros que son de unos 30 pies (de alto) más o menos y están hechos de concreto u hormigón. Así que hacerlo no es ningún problema”, dijo sin contemplar la difícil geografía de las zonas en las que se pretende levantar la pared.



publicidad

El presidente Trump ha pedido al Congreso unos 1,400 millones de dólares para comenzar a construir el muro este año, en medio de las negociaciones para aprobar este mes un presupuesto temporal para que siga funcionando el gobierno. Ha insistido es que es México quien finalmente debe pagar por la valla.