Cámara de Representantes aprueba dos leyes para quitar fondos a ciudades santuario y aumentar penas a deportados que regresan a EEUU

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron este jueves dos duras propuestas migratorias, una para sancionar a las ciudades santuario por no colaborar con agentes de inmigración y otra que aumentaría las penas a los deportados que regresen a Estados Unidos.

Ambas medidas materializan las promesas de campaña del presidente Trump de batallar con mano dura la inmigración ilegal y fueron respaldadas por la mayoría republicana en la cámara baja. Las propuestas pasan ahora a manos del Senado, y de ser aprobadas en esa cámara alta pasarían al escritorio del presidente para ser firmadas como leyes.

Con 228 votos a favor y 195 en contra se aprobó la medida 'No Santuario para Criminales' (HR 3003), que busca quitarle fondos de los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) a las jurisdicciones santuario que no cumplan órdenes de detención federales o no cooperen con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La otra medida, conocida como 'Ley de Kate' (HR 3004), aumentaría las condenas para aquellos indocumentados que ingresan sin autorización al país luego de ser deportados. Esta propuesta fue aprobada con 257 votos a favor y 167 en contra.

La 'Ley de Kate' honra con su nombre a la ciudadana estadounidense Kate Steinle, quien murió en San Francisco en 2015 a causa de los disparos hechos por el inmigrante indocumentado de origen mexicano Francisco Sánchez, quien había sido deportado varias veces y volvió a Estados Unidos de manera ilegal.



Sánchez había pasado tiempo en la cárcel por haber vendido y tenido posesión de marihuana y tenía una solicitud de detención de ICE en su contra. Pero las autoridades de San Francisco no cumplieron este pedido cuando Sánchez cumplió su condena y llegó el momento de liberarlo, porque la solicitud de ICE no llegó acompañada de una orden judicial.

La HR 3003 habilitaría a las cárceles a cumplir estas solicitudes de ICE para mantener a inmigrantes detenidos, aunque no haya una orden judicial en su contra. Daría inmunidad a las cárceles y establecería que cada agencia local que cumpla estos pedidos estaría “actuando bajo el color de la autoridad federal”.

Por su parte, la HR 3004 establece que cualquier deportado que regrese a Estados Unidos puede ser encarcelado por hasta dos años.

Esa pena aumenta si la persona tiene historial criminal: de haber sido condenado de un delito o de tres delitos menores en Estados Unidos, puede ser encarcelada por hasta 10 años por regresar; si cometió un crimen por el que cumplió hasta 30 meses en cárcel en Estados Unidos, puede ser encarcelada por hasta 15 años por regresar; y si mató, violó o secuestró a alguien en Estados Unidos, puede ser encarcelada por hasta 25 años por regresar.

Barbara Hines, exprofesora de la escuela de leyes de la Universidad de Texas en Austin, opinó que la 'Ley de Kate' crea problemas para inmigrantes que buscan asilo y establece castigos severos para personas que no cometieron crímenes violentos.



Por ejemplo, “la ley aumentaría las sentencias para inmigrantes con delitos menores, como manejar sin licencia, cuando un inmigrante no puede obtener la licencia de manejar”, explicó.