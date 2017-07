Agentes de ICE recibieron orden de actuar contra todos los indocumentados que se encuentren mientras están de servicio

El jefe de la unidad de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) encargada de las deportaciones ha ordenado a sus agentes que tomen medidas contra todos los inmigrantes indocumentados con los que puedan cruzar, sin importar cuál sea su historial criminal.

La orden parece ir más allá de los objetivos declarados públicamente por el gobierno de Trump, y algunos defensores de los inmigrantes dicen que podría explicar un marcado aumento en los arrestos de inmigrantes.

En un memorando de febrero, Matthew Albence, un funcionario de carrera que dirige la división de Operativos de Ejecución y Deportaciones (Enforcement and Removal Operations, ERO por sus siglas) informó a sus 5,700 oficiales de deportación que, "con efecto inmediato, los oficiales ERO tomarán medidas coercitivas contra todos los extranjeros extraíbles encontrados en el desempeño de sus funciones".

El gobierno de Trump, incluido su secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, habían prometido claramente incrementar la aplicación de la ley de inmigración, pero el énfasis hasta ahora estaba en priorizar la deportación de los inmigrantes que representaban una amenaza para la seguridad pública.

De hecho, Kelly, a quien Albence obedece en última instancia, pareció sugerir un cierto grado de discrecionalidad cuando a principios de este año dijo a las agencias bajo su mando que los oficiales de inmigración "podrían" iniciar acciones coercitivas contra cualquier persona indocumentada que encontraran. Esa guía se publicó un día antes de que Albence enviara el memorándum a su personal.



Un portavoz de ICE dijo que la directiva de Albence no representaba una ruptura con los objetivos declarados por Kelly, y que era consistente con las actuales políticas de la agencia.

"El memorándum apoya directamente las instrucciones dictadas en las órdenes ejecutivas y refleja el lenguaje que ICE utiliza constantemente para describir su postura en la aplicación", dijo la portavoz, Sarah Rodríguez, en un comunicado. "Como el Secretario Kelly y el Director Interino (de ICE) Homan han declarado en repetidas ocasiones, ICE prioriza el arresto y retiro de amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública; sin embargo, ninguna clase o categoría de extranjero en Estados Unidos está exento de arresto o retiro".

Sin embargo, Sarah Saldaña, que se retiró en enero como jefa de ICE durante la administración del presidente Obama, dice que la redacción del memorando tendría consecuencias reales para los indocumentados.

"Cuando usas la palabra 'tomarán acción' en lugar de 'pueden tomar acción' estás dando un paso más allá", dice Saldaña. "Esta es una directiva importante y los miembros de ERO están obligados a cumplir esta directiva, a menos que alguien por encima de Matt Albence vuelva y diga: 'Fuiste demasiado lejos'", dice. "No creo que vayas a encontrar a esa persona en esta administración".



David Bier, analista de políticas de inmigración de Cato Institute, dice que las consecuencias del documento han sido evidentes durante meses. "El memorándum explica lo que realmente hemos estado viendo en el terreno", dice Bier, afirmando que los inmigrantes sin antecedentes criminales están siendo arrestados y deportados.

Desde 2008, el Congreso tradicionalmente había utilizado su factura anual de gastos para instruir al secretario de Seguridad Nacional a que dé prioridad a la deportación de inmigrantes condenados en función a la gravedad de sus crímenes, pero ese lenguaje quedó fuera del proyecto de ley de este año y ayudó a allanar el camino para una aplicación más amplia.

En los últimos meses, las detenciones de indocumentados no criminales han aumentado. Entre febrero y mayo, el gobierno de Trump arrestó un promedio diario de 108 inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales, un incremento de unos 150% respecto al mismo período de hace un año.

Es el caso de un estudiante de secundaria ecuatoriano que fue detenido por agentes de ICE en Nueva York horas antes de su graduación el pasado mes de junio. También es el caso de tres trabajadores de un restaurante con violaciones migratorias que fueron arrestados en mayo en Michigan después de que agentes de ICE desayunaran en el local donde trabajaban. Y el de un salvadoreño que se enfrenta a la deportación en Houston después de presentarse voluntariamente en una oficina de ICE para una cita rutinaria.



El memorándum de ICE reconoce que el espacio en los centros de detención limita el número de inmigrantes indocumentados que pueden mantener detenidos. Sin embargo, dice que los funcionarios de ICE están obligados a iniciar procedimientos de deportación contra todos los indocumentados con los que se cruzan, incluso si los detenidos permanecen libres mientras esperan a enfrentarse a un juez de inmigración, un proceso que puede llevar años.

Otros pueden ser deportados rápidamente si se encuentra que ya tienen órdenes finales de deportación firmadas por un juez de inmigración. En mayo de 2016, había 930,000 indocumentados cuya deportación había sido ordenada, pero permanecieron libremente en el país, según estadísticas de ICE.

"Mi preocupación es que lo que acabes haciendo sea desviar recursos que deberían ir a las amenazas de seguridad pública", dice John Sandweg, quien precedió a Saldaña como director interino de ICE.

Bajo las pautas de la era Obama, los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales (pero que tal vez tenían una orden de deportación pendiente) sólo podrían ser arrestados si el supervisor de un agente determinaba que su deportación "serviría a un importante interés federal".

Homan ha parecido reconocer el impacto del enfoque más agresivo de la agencia incluso si no mencionó la pauta explícita de Albence.



"Ha habido un aumento significativo en las detenciones no criminales porque no se nos permitió detenerlos en la administración pasada", dijo Homan a un comité de la Cámara de Representantes. "Ven un aumento en los no criminales porque estamos pasando de 0 a 100 en la nueva administración".

Tanto Homan como Albence son funcionarios de carrera que han trabajado durante décadas ayudando al gobierno a hacer cumplir las leyes de inmigración. Antes de que Homan fuera ascendido para dirigir ICE, estaba encargado de ERO, con Albence como su director auxiliar.

"Creo que la agencia considera que no hay nadie en la Casa Blanca o DHS que vaya a decirles 'No. No hagas esto'", dice Bier. "Y sin un control efectivo en la administración, vamos a ver detenciones que se harán sin tener en cuenta la priorización".

Trump todavía no ha nombrado a un director político para dirigir ICE. De hecho, las tres agencias de inmigración bajo el Departamento de Seguridad Nacional —ICE, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)— actualmente están implementando la agenda de Trump mientras son dirigidas por funcionarios de carrera.

Por ahora, Homan ha servido como partidario de las ideas de Trump sobre la aplicación de las leyes de inmigración. La semana pasada incluso apareció en una conferencia de prensa de la Casa Blanca.



"¿Por qué crees que tenemos entre 11 y 12 millones de personas en este país ahora?", dijo Homan a los periodistas. "Porque ha existido esta noción que si te atrapa la Patrulla Fronteriza, si consigues entrar en Estados Unidos, si tienes un hijo ciudadano de Estados Unidos, entonces nadie te está buscando. Pero esos días han terminado".

Esta nota fue originalmente publicada en ProPublica.