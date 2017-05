"Vuelve a tu país, jodido inmigrante": un video viral recoge una nueva agresión antiinmigrante, esta vez en Nueva Jersey

Un trabajador de una camioneta de cigarrillos electrónicos aparece en un video dirigiendo insultos racistas a una persona (que no aparece en el clip) en una calle Hoboken, en Nueva Jersey: "Vuelve a tu país, jodido inmigrante", grita dirigiéndose hacia el lugar desde el que se está grabando el video, junto a un vehículo cercano. "Mueve tu mierda, immi" (abreviación de inmigrante). Después se le observa metiéndose en su tienda móvil diciendo "¡Trump, nigger!".

¿Has sufrido un incidente de odio? Cuéntanos aquí tu historia.

"Esto le ha pasado a un amigo de mi padre hoy", escribió en Facebook el usuario Alan Slaughter. Slaughter subió el video del incidente a la red social, donde se viralizó rápidamente. En la grabación también se oye hablar a una muer en español: "No le ponga más cuidado, déjelo, déjelo".

El lenguaje ofensivo empleado por el trabajador de 9th Cloud Vape, una tienda móvil de accesorios para fumadores, ha causado el rechazo varios miembros destacados de la comunidad de Hoboken, incluida la alcaldesa Dawn Zimmer.

"El discurso de odio del dueño de la Vape Van es reprobable y no representa la inclusiva y diversa comunidad de Hoboken", tuiteó Zimmer, quien también ha anunciado la intención del Consejo municipal de revocar la licencia a este negocio. "El Consejo adoptó previamente una resolución en la que se condena el aumento de los incidentes de odio, esta es una oportunidad para que nuestro gobierno local ponga las palabras en acción", añadió.



