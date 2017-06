Video: Una mujer canadiense exige a gritos "un médico blanco" para su hijo

Esta vez ha sido en Canadá. Un nuevo video de un incidente racista se ha viralizado en redes sociales en los últimos días. En él, se ve a una madre pidiendo repetidamente a gritos que un médico "blanco", "que hable inglés" y que no tenga "los dientes marrones" atienda a su hijo, que sufría dolores en el pecho.

El incidente tuvo lugar el domingo y fue recogido por Hitesh Bhardwaj, un paciente que estaba esperando a ser atendido en la misma consulta de Mississauga, en Ontario, según contó a CBC News. En el clip, donde también se escuchan comentarios de desaprobación de otros testigos, se oye a la mujer enfrentándose a los trabajadores de la clínica.



"He visto a un médico que no era blanco y que no ayudó a mi hijo", grita. "Me gustaría ver a un doctor blanco. ¿Me está diciendo que no hay ningún doctor blanco en este edificio?". También dice: "¿No hay nadie canadiense? ¿Nadie que haya nacido aquí? Siendo blanca en este país, debería pegarme un tiro".



Según el incidente fue escalando, varios pacientes que se hallaban en la consulta intervinieron para detener los comentarios de la mujer. "Su hijo claramente tiene un mayor problema con que su madre sea una racista que con necesitar un médico. Usted es extremadamente maleducada y racista", le dice una mujer en el video, que dura cuatro minutos.

Estados Unidos no es el único país que ha visto un aumento de los crímenes de odio. Canadá está experimentando la misma tendencia , según los datos revelados la semana pasada por su agencia estatal de estadísticas. En 2015, las ofensas motivadas por el odio aumentaron un 5% con respecto al año anterior, con los crímenes contra musulmanes experimentando un incremento muy superior, del 60%.