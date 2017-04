Una mujer perseguida con un cuchillo por ser mexicana y otros incidentes de odio que fueron noticia esta semana

Los incidentes de odio continúan en Estados Unidos: amenazas y agresiones motivadas por el racismo saltaron una vez más a los titulares de medios nacionales esta segunda semana de abril: Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que trata de documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí.

En Warminster, Pennsylvania, una persona aún no identificada dibujó una esvástica y rajó los neumáticos de un automóvil estacionado en el bloque de apartamentos de East Street Road, según confirmó la policía. Los espejos retrovisores de otros dos vehículos en el bloque aparecieron rotos y la luz trasera de uno de esos coches también estaba dañada.



El gerente del municipio de Warminster, Gregg Shuster, denunció el vandalismo en un post en Facebook: "He tenido la oportunidad de hablar con mucha gente en la comunidad de Warminster y he encontrado que todos ellos son buenas personas y ciudadanos honrados que considerarían este símbolo de odio algo espantoso", escribió Shuster. "Espero que todos se unan a mí para reconocer que no hay lugar para el odio en la comunidad de Warminster".

Angélica, una mujer de origen mexicano llegó a su casa de Auburn (Washington) el pasado 31 de marzo por la mañana. Cuando estaba aparcando, se encontró con un extraño en la entrada de su propiedad. Se bajó del coche y el desconocido le preguntó de dónde era. Cuando Angélica respondió la palabra "México", el hombre perdió los estribos.



El atacante comenzó a decirle que se fuera de su país, blandió un detector de humo diciéndole que era una bomba y amenazó con "hacerla volar". Acto seguido, sacó un cuchillo del bolsillo, le dijo a la mujer que "abandonara su estado" y la persiguió por el patio delantero de la casa, gritando que iba a apuñalarla. Angélica corrió alrededor de su coche dos veces antes de ser capaz de entrar en su casa y llamar al 911. El hombre se quedó en su patio, gritando obscenidades y finalmente se marchó caminando. Poco después fue detenido a unas pocas manzanas de distancia.

Finalmente, Spike, el atacante, fue acusado de un delito de asalto en segundo grado y de acoso malicioso, un crimen de odio reconocido por la ley del Estado de Washington. El acoso malicioso se define como una amenaza o daño a una persona o propiedad debida a la percepción de la raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual o la discapacidad de la víctima.



Varios símbolos nazi pintados con aerosoles aparecieron sobre la acera y varios árboles de una calle en Plymouth, según confirmó la policía de Norwell a Turnto10. Según los agentes, los vándalos también pintaron con spray algunas palabras obscenas en el sendero.



El ataque ocurrió en Figueroa Street, downtown Los Ángeles, alrededor de las 10 de la mañana, cuando Lisa Sallaj estaba paseando al perro de su hija y un hombre se acercó a ella, pateó al perro, comenzó a gritarle blasfemias y la golpeó cuatro veces en la parte posterior de la cabeza. Sallaj contó a NBC4 que cree que el hombre la atacó por llevar puesto un hijab. "Es realmente malo que tengas miedo de la gente de tu propio país, que es América para mí porque soy estadounidense de nacimiento, pero también es muy malo cuando sientes que tienes que ir a otro país para estar segura".



La policía está investigando un graffiti antisemita hallado en un centro comunitario judío y en una iglesia, (separados por una milla uno del otro) en el condado de Fairfax. Se encontraron esvásticas y lenguaje despectivo, según confirmaron el martes por la mañana las autoridades. "Por más doloroso que esto sea, es aún más impactante que ocurra en Pascua", declaró el Director Ejecutivo del centro judío, Jeff Dannick, en una conferencia de prensa el martes. Dannick dijo que el graffiti se había cubierto y que el edificio sería lavado con energía. Las pintadas fueron hechas entre la 1:00 y las 4:00 AM, según la policía, que está revisando las imágenes de las cámaras de seguridad.



JUST IN: More photos of vandalism, swastika painted at another location in Va. This one at Little River United Church of Christ. pic.twitter.com/TmABC9pFxq

— ABC 7 News - WJLA (@ABC7News) April 11, 2017