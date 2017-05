"Luché por ti y tu familia": Veteranos de guerra inmigrantes responden a los mensajes de odio de Twitter

"Los inmigrantes son una enfermedad para este país". Cada día, se pueden leer cientos de mensajes de odio como este en Twitter. Ahora, un grupo de inmigrantes veteranos estadounidenses ha decidido responder con videos. En ellos, comparten sus testimonios y explican a los autores de los tuits que son inmigrantes que tanto odian también luchan por Estados Unidos.

"Yo serví en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y luché ti, tu familia y gente que ni siquiera conozco", dice en uno de estos videos Lawrence Villarroel, un veterano de guerra nacido en Venezuela y que emigró a Texas en el séptimo grado. "Arriesgué mi vida por un país libre e inclusivo".



El grupo que lanza estos mensajes a través de se llama Vets Fight Hate (los veteranos combaten el odio) y han lanzado esta inciativa en conjunto con Southern Poverty Law Center, una organización que monitorea el odio en Estados Unidos. "Como inmigrante he podido ver un cambio aquí (en EEUU) recientemente", dijo a Univision Noticias Villarroel. "El número de personas que tienen cierto puntos de vista que son antiinmigrantes o racistas se ha incrementado". Según datos de Migration Information Source, aproximadamente dos millones de los veteranos de Estados Unidos (el 11%) procede de una familia inmigrante. Más de medio millón nacieron en el extranjero.



This is Timmothy, a U.S. Veteran that is fighting hate against immigrants. Join him using #VetsFightHate pic.twitter.com/2HS1UNjSMi

— Vets Fight Hate (@vetsfighthate) May 2, 2017