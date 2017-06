Ahorcamiento a mexicanos y bromas del Holocausto: 10 estudiantes pierden su plaza en Harvard por compartir memes racistas en Facebook

"Memes de Harvard para los adolescentes burgueses cachondos". Así se llamaba el grupo de Facebook privado que le ha costado el acceso a una de las universidades más prestigiosas del mundo a por lo menos diez estudiantes que ya estaban admitidos en la futura clase 2021, según ha desvelado el periódico universitario de Harvard The Crimson.

Estos estudiantes compartieron memes racistas y bromas de tinte sexual en la red social que más tarde el Comité de Admisiones de la universidad descubrió, tomando la decisión de rescindir su admisión en esta institución de la Ivy League.

Entre las imágenes que se compartían en este grupo de Facebook a las que ha podido acceder la publicación se encontraban bromas sobre violaciones, el Holocausto, abuso sexual a menores y niños muertos. Por ejemplo, alguien denominó a un hipotético colgamiento de un niño mexicano la "hora de la piñata".

Las autoridades universitarias declinaron hablar su decisión de cerrar sus puertas a este grupo de estudiantes, argumentando que no comentan de forma pública la admisión de los candidatos. La anulación de la admisión de un estudiante es irreversible, según el periódico.

Una escisión de un grupo de Facebook oficial

Según han relatado varios alumnos al periódico The Crimson, los propios futuros alumnos crearon un grupo de chat a partir de la página oficial que la universidad hizo para conectar a la clase de Harvard de 2021. De ahí, se formó un grupo paralelo para compartir memes de humor sobre la actualidad y la cultura popular. Algunos miembros propusieron entonces empezar una nueva escisión con memes de contenido "restringido".



Los fundadores de este grupo "oscuro" pedían al resto de los estudiantes que publicaran memes provocativos en el grupo principal antes de permitirles unirse al suyo. "(Los miembros del chat) estaban como: 'Oh, tienes que mandar un meme al grupo original para probar que puedes meterte en el nuevo'. Era una cosa del tipo: 'solo porque hayamos entrado en Harvard no significa que no podamos divertirnos'", explicó la futura estudiante Cassandra Luca a The Crimson.

Sin embargo, la diversión no duró mucho tiempo. En abril, varios miembros del grupo escindido de Facebook recibieron un mensaje de la Oficina de Admisiones en el que se les pedían que revelaran todas las imágenes que hubieran enviado a ese grupo y se les informaban que su admisión en la universidad se encontraba bajo revisión.

El grupo de Facebook oficial que creó la universidad para conectar a los futuros estudiantes ya contenía una premonitoria advertencia para ellos en su descripción, que todavía puede leerse aquí: "Como recordatorio, Harvard se reserva el derecho de retirar una oferta de admisión bajo distintas condiciones, incluidas que un estudiante admitido se implique en un comportamiento que cuestione su honestidad, madurez o carácter moral".