Huracán María: esta es la radiografía de cómo se encuentra Puerto Rico hoy

Han pasado 24 días desde que el huracán María azotó a Puerto Rico sin clemencia con vientos de 155 millas por hora. El ciclón dejó completamente a oscuras la isla y golpeó unas precarias infraestructuras que provocaron que Puerto Rico quedara paralizado.



Pese a que ya han pasado más de tres semanas, la isla aún no ha recuperado -ni de lejos- la normalidad. Las autoridades ya avisaron que reparar la red eléctrica puede llevar varios meses, aún el agua potable no ha llegado a todos los ciudadanos, los hospitales no operan al 100% y numerosos servicios, como los bancos o los supermercados, siguen sin alcanzar toda su operatividad.

Esta es una radiografía de cómo está la isla hoy según los datos publicados por las autoridades de Puerto Rico:





El servicio eléctrico: Casi cuatro semanas después del huracán, el número de domicilios en la isla que disfrutan de luz es mínimo. Además, pese a que en los últimos días se habían alcanzado algunos avances, se han producido ciertos retrocesos. El miércoles, el Departamento de Energía indicó que una línea cercana a San Juan se cayó. Este sábado tan solo el 14.6% de la isla disfrutaba de luz por lo que muchos puertorriqueños han echado mano de generadores mientras esperan a que vuelva el servicio.

En todo caso, los isleños no deben hacerse muchas ilusiones sobre cuándo volverán a poder prender la luz. Según los objetivos de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), para el 2 de noviembre esperan haber recuperado el 25% del consumo.

Hac clic en este mapa para ver específicamente qué establecimientos y lugares de cada municipio tienen energía eléctrica.







Agua potable y alimentos: Una mejora mucho más considerable es la que se ha experimentado en el número de personas con acceso al agua en sus domicilios y con posibilidad de poder comprar en supermercados, aunque aún se está lejos de poder dar la tarea por concluida.

Cerca de dos tercios (64%) tienen este sábado la posibilidad de abrir el abrir para poder beber agua. Pero, además, los datos varían por regiones de manera considerable:- Zona metropolitana de San Juan: 81%

- Zona Norte: 27%

- Zona Oeste: 54%

- Zona Sur: 80%

- Zona Este: 67%

Puedes ver en este mapa interactivo dónde se han establecido puntos de la entrega de agua en cada municipio.

En lo que se refiere a la situación de supermercados y tiendas de alimentos, aún cerca de un 15% permanecen cerrados en la isla. En este enlace puedes descubrir qué negocios están ya abiertos.



Comparación de la cantidad de luz artificial en la zona metropolitana de Puerto Rico (Fotos NASA) Antes del paso de Mária y una semana después (27-28 de septiembre de 2017)

Telecomunicaciones: Otro de los principales problemas que sufrieron en Puerto Rico tras el embate del huracán María fue la incomunicación. La caída de las antenas y torres de comunicación dejó inservibles los teléfonos fijos y los celulares. Aún hoy, la comunicación es difícil: menos del 75% de las antenas para teléfonos están en servicio, mientras que solo 652 de las 1,619 (el 40.27%) torres están activas, según los datos de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico.

Zonas con cobertura telefónica en Puerto Rico, según los datos publicados por el gobierno. Status.pr

Hospitales y farmacias: Otro de los sectores más afectados fue el de la sanidad. La falta de luz afectó directamente a hospitales y farmacias que vieron alterada su actividad normal. Hasta ahora 69 hospitales y 46 centros de diálisis han sido asistidos. Según las últimas cifras, 44 centros hospitalarios están ya funcionando con electricidad.

Aquí puede encontrar la lista de los hospitales asistidos, en este enlace la de centros de diálisis y en este otro, las farmacias que están prestando servicios.





Gasolineras y bancos: La situación en las carreteras puertorriqueñas, así como en centros bancarios ha mejorado considerablemente. Los puertorriqueños tienen a su disposición cerca de 872 gasolineras, lo que supone casi un 80% del total, lo que indica que se van acercando a una plena normalidad. Entre los objetivos ahora del Departamento de Asuntos del Consumidor está poder recuperar surtidores que están averiados.

Aquí puedes descubrir qué estaciones de servicio están disponibles, hace clic en este enlace.



Los bancos también han comenzado a recuperar poco a poco su ritmo. El viernes, ya el 61% tenía sus puertas abiertas, si bien hay fuertes diferencias según la entidad bancaria. Estos son los datos:

- Fisrt Bank: 66.67%

- Oriental: 37.5%

- Popular: 68.64%

- Santander: 64.24%

- Scotiabank: 52.38%

Asimismo, ya hay activos 871 cajeros automáticos, contando los de bancos y cooperativas.



Transporte y turismo: Los vuelos, tanto dentro de la isla como fuera, están ya operando con total normalidad. Las rutas AMA (de autobús en la zona metropolitana, que incluye pueblos como San Juan, Guaynabo y Bayamón) se encuentran al 75%, mientras que los puertos han conseguido ya alcanzar su pleno rendimiento.

Los números son menos positivos en el sector turístico. Poco más de la mitad de los hoteles han vuelto a recibir huéspedes (80 de 154) mientras que el 77.78% de los casinos está activo.

Refugiados: La inmensa destrucción causada por María ha hecho que aproximadamente 5,300 personas continúen refugiadas y aún permanezcan abiertos 107 refugios.