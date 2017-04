Dolores Huerta, la activista que empoderó a una generación

Dolores Huerta, la activista que empoderó a toda una generación, en el documental ¡Salud! Yes, please

A Dolores Huerta la justicia social le corre por las venas. Su padre, Juan Fernández, campesino y minero, fue un activista sindical y asambleísta de Nuevo México, y su madre, Alicia, le inculcó el don de la solidaridad. Asegura que por ella se convirtió en defensora de los derechos civiles. “De ella aprendí la idea de ayudar al prójimo y a las personas con necesidades sin esperar ninguna gratificación”, contó en una entrevista.

Al divorciarse de su padre, Alicia crió a sus tres hijas en la comunidad campesina del valle central de San Joaquín en Stockton, California, donde vivían muchos inmigrantes. A punta de esfuerzo, logró comprar un restaurante y un hotel de 70 cuartos que, con frecuencia, alojaba de forma gratuita a muchas familias campesinas.



Bajo la motivación permanente de su mamá, la niña Dolores tocó violín, asistió a clases de danza, fue Girl Scout y tuvo un impecable récord académico. Pero nada de esto impidió que sufriera del racismo del que eran víctimas muchos mexicanos en Estados Unidos.

Estudió Educación en la University of Pacific’s Delta Community College. Durante un tiempo, fue maestra de escuela primaria, pero decidió renunciar porque “no podía ver a los niños entrar al salón hambrientos y necesitando zapatos. Yo pensé que podría hacer más en organizando a los campesinos, que intentando enseñar a sus niños hambrientos”.



En fotos: la activista Dolores Huerta, una vida y muchas luchas Durante los años 60, Dolores luchó para que los campesinos y trabajadores agrícolas pudieran organizarse en sindicatos y exigir sus derechos laborales. En la foto, tomada en 1969, se le ve junto a William Kircher, director de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, participando como testigo en un subcomité del senado que evaluaba este tema. Foto: AP | Univision 0 Compartir A la cabeza del sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW, por sus siglas en inglés), Huerta lideró numerosas manifestaciones como esta del 19 de noviembre de 1988 donde estuvo junto a Howard Wallace, en su momento presidente de la división de San Francisco de la UFW, y María Elena Chávez, hija de César Chávez.

Foto: Court Mast/AP | Univision 0 Compartir César Chávez y Dolores Huerta hicieron gran equipo en sus esfuerzos por liderar el movimiento sindical de los campesinos. Juntos, fundaron la National Farm Workers Association, precursora de United Farm Workers . En la foto, Dolores Huerta le dice el último adiós a su compañero de lucha en su funeral, realizado el 28 de abril de 1993. Foto: Eric Risberg/AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los trabajadores del campo siempre contaron con el apoyo de Huerta. Aquí escucha a uno de los 500 recogedores de frambuesas que perdieron sus salarios y se vieron obligados a trabajar sin recibir dinero a cambio, lo que los motivó a demandar al productor Reiter Berry Farms de Watsonville en 1997.

Foto: Paul Sakuma/AP | Univision 0 Compartir En 1999, el para entonces presidente, Bill Clinton, reconoció la obra de Dolores Huerta durante una ceremonia en la Casa Blanca donde le otorgaron el Premio Eleanor Roosevelt a los Derechos Humanos. Huerta también ha recibido otros importantes galardones como la Medal of Freedom.

Foto: J. Scott Applewhite/AP | Univision 0 Compartir Huerta es fiel creyente de la lucha no violenta. En la foto, lidera una marcha en California junto al sindicalista Arturo Rodríguez, en 2002. Foto: Rich Pedroncelli/AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Mi mamá nunca me obligó a servir a mis hermanos. Creo que esa es una lección importante, especialmente para los latinos porque se espera que las mujeres sean quien sirvan o cocinen o lo que sea. No en nuestra familia. Ahí todos éramos iguales”, ha contado Huerta, quien ha sido fuente de inspiración para muchas feministas. Foto: Dave Hammond/AP | Univision 0 Compartir La injusticia social siempre indignó profundamente a Huerta. En la foto, tomada durante una rueda de prensa en el año 2000, traduce lo que dice Horario Ortiz, un capataz que fue despedido por cuestionar las prácticas de pago de su empleador y negarse a hacer una cantidad irrazonable de trabajo. Foto: Jakub Mosur/AP | Univision 0 Compartir ¡Sí se puede! fue el grito de guerra de Dolores Huerta, quien logró importantes victorias para el movimiento agrícola. En la imagen, miembros del sindicato United Farm Workers celebran después de que un proyecto de ley agrícola fuera aprobado por la Asamblea Estatal en el Capitolio de Sacramento, California.

Foto: Rich Pedroncelli/AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Huerta ha apoyado a políticos progresistas. En la foto, acompaña a Hillary Clinton durante su primera campaña presidencial en San José, California, en el año 2008.

Foto: Paul Sakuma/AP | Univision 0 Compartir En numerosas ocasiones se le ha rendido tributo, como ocurrió en esta exhibición de 2014 donde se abordó el papel de ella y de César Chávez en la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas. Foto: Damian Dovarganes/AP | Univision 0 Compartir La edad no ha sido una limitante para que Dolores Huerta, con ya 86 años, siga apoyando los derechos civiles. En la foto, posa junto a la actriz América Ferrera, en los premios anuales Global Women's Rights de 2016. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La presencia de Dolores Huerta en las convenciones demócratas ha sido constante desde 1968, pero el año pasado fue la primera vez que participó como súper delegada. En la última noche de la convención, tomó el micrófono para apoyar a Clinton y hablar sobre el voto latino. “Cada demócrata debe convertirse en un activista”, dijo.

Foto: Paul Sancya/AP | Univision 0 Compartir En otoño de este año se estrenará un documental sobre su vida titulado “Dolores”. En enero, asistió al festival de Sundance para promocionarlo. Foto: Taylor Jewell/Invision/AP | Univision 0 Compartir Huerta se ha convertido en férrea opositora a las políticas de Donald Trump. En la foto, sube a la tarima durante la Marcha de las Mujeres en Park City, Utah.

Foto: Arthur Mola/Invision/AP | Univision 0 Compartir

Ya casada con su primer esposo Ralph Head y madre de dos niñas (tiempo después tendría nueve hijos más), Celeste y Lori, lideró la Community Services Organization (CSO), fundó la Agricultural Workers Association y trabajó por mejorar las condiciones de vida de su comunidad.

En 1955, conoció a quien se convertiría en su gran aliado, César E. Chávez, para entonces director ejecutivo del CSO. Juntos, intentaron organizar a los campesinos y como no pudieron lograrlo dentro de la CSO, renunciaron en 1962 y fundaron la National Farm Workers Association, precursora de United Farm Workers, el sindicato agrícola más poderoso del país.

Aunque solían tener acalorados debates, hicieron un gran equipo: él, como líder dinámico y vocero, y ella, como organizadora y gran negociante. “Dama dragón”, la llamaban sus adversarios que, tarde o temprano, terminaban cediendo ante sus exigencias.



Poco a poco, bajo la conducción de ambos líderes, los campesinos se hicieron escuchar mediante numerosos boicots como el de la uva y la lechuga. Una de las mayores victorias fue asegurar en California el Aid For Dependent Families y el seguro por discapacidad para los campesinos. También la Agricultural Labor Relations Act de 1975, ley pionera en Estados Unidos que otorgó a los campesinos el derecho a organizarse y exigir mejores condiciones de trabajo.

Ese mismo año, Dolores promovió una ley que concedió amnistía a los campesinos que habían vivido, trabajado y pagado impuestos en Estados Unidos, pero que no podían obtener la ciudadanía. Esa fue la semilla del Inmigration Act de 1985 que concedió amnistía a 1.400.000 trabajadores agrícolas.



Con semejante voluntad transformadora, no extraña entonces que fuera ella quien inventó el lema: ¡Sí se puede!, que luego copió Barack Obama en su campaña. Cuando este le pidió disculpas por haberle “robado” el eslogan, Huerta respondió: “Yes, you did”. En 2011, Obama le otorgó el máximo galardón civil de la nación, la Medal of Freedom.

Desde Robert Kennedy hasta otros políticos como los Clinton y el congresista Ron Dellums han contado con el apoyo de Dolores en procesos electorales.

El estar en el centro de acalorados debates nacionales, ha tenido, en ocasiones, un costo alto para ella. Ha sido arrestada en más de veinte ocasiones por participar en movilizaciones a favor de los derechos de los trabajadores y en 1988 casi perdió la vida en una manifestación cuando fue agredida severamente un policía durante una protesta contra el para entonces candidato, George Bush.

El reposo la llevó a alejarse de los sindicatos durante un tiempo para enfocarse en otra de sus pasiones, abogar por los derechos de la mujer.



Huerta en la marcha de las mujeres, un día después de la toma de posesión de Trump.

Y es que, su talante independiente y feroz, sirvió de inspiración para muchas líderes del movimiento feminista. “Creo que hay que cambiar la forma en que se educa a las mujeres, de que no podemos ensuciarnos el vestido o no podemos pelear porque eso no es de señoritas. Eso hace que podamos ser dominadas y manipuladas en un nivel psicológico y político. No nos educan para ser fuertes. Y por eso se ve como algo inusual que las mujeres salgan y hagan lo mismo que los hombres”, dice en un clip publicado dentro de una web que promueve videos inspiracionales para mujeres.

Hoy, con 87 años de edad, sigue trabajando en la Dolores Huerta Foundation, que promueve la equidad y los derechos civiles. Ha sido gran defensora de la comunidad LGBT, de las reformas a favor de los inmigrantes, y del Affordable Care Act. Ahora que este último está en riesgo, insta a los latinos a movilizarse: “Lo urgente es que nos involucremos porque si no lo hacemos entre todos, lo vamos a perder. Tener un programa de salud para nuestras familias es un derecho humano”, cuenta en el documental “¡Salud! Yes, please”, que se transmitirá este domingo 30 de abril a las 5:00pm ET/PT (4 p.m. CT) por Univision.



En otoño de este año también se estrenará un documental sobre la vida de Dolores Huerta, dirigido por Peter Bratt y Carlos Santana.