Tennessee niega a estudiantes indocumentados pagar matrícula a precio de residentes

Los estudiantes sin papeles no solo deben superar obstaculos migratorios. También, en muchos estados, deben pagar sumas exorbitantes por estudiar. Tennessee quería cambiar esto, pero se quedó corto por un voto.

Una propuesta para facilitarles el trayecto a la universidad a alrededor de 13,000 estudiantes de Tennessee fracasó por un solo voto en la comisión de educación de la Cámara de Representantes del estado este martes. Mientras esto ocurría, los jóvenes que habrían sido favorecidos observaban impotentes.

Por tercer año consecutivo, el representante Mark White de Memphis había patrocinado un proyecto de ley que hubiera permitido que inmigrantes indocumentados pagaran matrícula estatal, argumentando que expandir el acceso a la educación sería beneficioso para todos los residentes de Tennessee.

Pero los oponentes derribaron la medida en un voto 7-6 después de escuchar un debate que fue en su mayoría a favor de la medida. La representante Dawn White, una republicana de Murfreesboro, fue la única legisladora que habló en contra del proyecto de ley. Sostuvo que la política haría de Tennessee un imán para la inmigración ilegal.



Millones de indocumentados aguardan una oportunidad de legalizar sus permanencias en EEUU.

Alrededor de una docena de estudiantes inmigrantes acudieron a una sala de la comisión en el Capitolio Estatal de Nashville para presenciar la votación. Muchos terminaron en lágrimas por el resultado. La decisión del panel significa que los estudiantes de Tennessee que están ilegalmente en el país deben pagar de dos a tres veces más que sus homólogos que pagan matrículas estatales para asistir a una universidad pública.

Estudiantes inmigrantes que apoyan el proyecto posan con el gobernador Bill Haslam y los patrocinadores del proyecto de ley, el representante Mark White y el senador Todd Gardenhire durante una visita al Capitolio Estatal en marzo.

La escena es una repetición de lo que pasó en 2015, cuando un proyecto de ley similar llegó al pleno de la cámara, pero fracasó por un voto porque un partidario democráta estuvo ausente.



Este año, la medida había sido aprobada por la Comisión de Educación del Senado y tenía el respaldo del gobernador Bill Haslam y del sistema universitario más grande del estado, que habría recibido millones de dólares más en ingresos si se hubiera aprobado.

White quiere que Tennessee se una a los 16 estados que les permiten a los inmigrantes indocumentados tener matrícula estatal. Argumentó que su propuesta serviría para encaminar para bien la vida de miles de estudiantes, así como la de sus futuros hijos que serán ciudadanos de Tennessee y de Estados Unidos.

"La mayoría de estos jóvenes provienen de familias modestas. Pagar 28,000 doláres al año es impensable", dijo. "Creo que es un argumento conservador básico que, si una persona está dispuesta a levantarse cada mañana, ir a trabajar, ir a la escuela, y mejorar su vida — de eso se ha tratado nuestro partido toda mi vida".



El voto implica que los estudiantes de Tennessee que están ilegalmente en el país deben pagar de dos a tres veces más que sus homólogos que pagan matrículas estatales en las universidades públicas.

La historia se repite

Karla Meza, quien se acaba de graduar de secundaria en el condado de Knox, compartió su historia con la esperanza de persuadir a los legisladores que estaban indecisos. Aunque la mayoría de sus compañeros de clase en Powell High School podrían obtener un diploma gratis a través de Tennessee Promise, una beca que provee el estado de Tennessee, ella paga casi 10,000 doláres por semestre, o 697 doláres por hora de crédito.

Corta seis créditos para su diplomado, Meza aspira a asistir a la facultad de derecho de la Universidad de Tennessee en Knoxville.



"Estamos aquí hoy para mejorar nuestro futuro, mejorar nuestro estado, mejorar nuestras familias", dijo.

La representante Johnnie Turner, una demócrata de Memphis que es negra, dijo que la lucha de Meza le recordaba su propia experiencia cuando era joven y le estaba prohibido asistir a muchas escuelas de Tennessee por su raza.

Ampliar el acceso a la universidad ha sido una prioridad en la legislatura en los últimos años. Turner dijo que el proyecto de ley seguía el espíritu de Drive to 55, una iniciativa estatal de 2014 para aumentar el porcentaje de residentes de Tennessee con grados universitarios a un 55%.



" Drive to 55 no decía en ninguna parte que discriminaríamos a nadie", dijo. " Drive to 55 es para los afroestadounidenses, para los caucásicos, para los latinos, para todos los grupos étnicos que hacen de nuestro estado lo que es".

“Lo que está bien está bien, y lo que está mal está mal”

Al plantear su argumento contra el proyecto de ley, Dawn White citó a Georgia, que no sólo les prohíbe a los inmigrantes indocumentados recibir matrícula estatal, sino que les prohíbe matricularse en muchas universidades estatales. "Va a haber sobrepoblación", dijo. "Hemos pensado mucho sobre esto, pero saben, lo que está bien está bien, y lo que está mal está mal, y no puedo pasar esta carga a los contribuyentes de Tennessee".



De hecho, los 16 estados que ya conceden matrícula estatal a los inmigrantes indocumentados no han visto repuntes notables de la inmigración ilegal. Y Georgia tiene una de las mayores poblaciones de indocumentados del país.

Mark White reconoció el actual clima político, en el cual el presidente Donald Trump hizo campaña para construir un muro a lo largo de la frontera con México para detener la inmigración. Pero dijo que su proyecto tiene que ver con la educación, no con la inmigración.



"Si no creyera que esto es lo correcto, no haría pasar por esto a nuestra comisión, porque es muy difícil. Con la política nacional, es difícil. Pero tenemos a estos jóvenes que dicen, 'Sólo quiero tener una oportunidad'", dijo.

Meza dijo que estaba "en una especie de shock" tras la votación del martes, pero que todavía espera poder asistir a la escuela de derecho en Tennessee.

"Es decepcionante", dijo. "Es un hecho que hemos estado aquí, nos hemos graduado de escuelas de Tennessee, y le pagamos dinero al estado”.

Publicado originalmente en Chalkbeat por Grace Tatter el 11 de abril de 2017

Chalkbeat es una página de noticias sin ánimo de lucro que cubre los cambios en las escuelas públicas.



