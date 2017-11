De estudiante inmigrante con poco inglés a líder y consejero estudiantil bilingüe

Como parte de nuestra campaña Nuestros Maestros en conjunto con Pearson, te traemos esta serie de entrevistas con maestros hispanos que han sido nominados por su comunidad como agentes de cambio en la vida de sus estudiantes.

Cuando Antonelli Mejía se mudó a Estados Unidos de República Dominicana a los 16 años, pronto se dio cuenta de lo desigual que era su educación y de que no tenía acceso a las mismas oportunidades que el resto. Asistió a la Brighton High School en Boston, Massachussetts, y como su inglés era limitado, lo asignaron como ELL (English Language Learner, por sus siglas en inglés, o Estudiante del Inglés Como Segundo Idioma) y le impidieron avanzar al siguiente año. Haber vivido en persona esta brecha de oportunidad lo inspiró a convertirse en un profesor que enseña a estudiantes ELL como fue él.



Hoy, su experiencia resuena con la de sus estudiantes en Fenway High School en Boston, y le sirve para educar a todo el cuerpo estudiantil, al enfocarse en sus necesidades tanto académicas como sociales y emocionales. Su pasión por educar a todos los estudiantes lo empujó a convertirse en Consejero de Apoyo Estudiantil, o Student Support Counselor en inglés, en su escuela, donde tuvo la oportunidad de conectar con mayor intención con sus estudiantes y sus familias.

Sus colegas en la escuela y fuera de ella están de acuerdo en que Mejía es un modelo a seguir para la comunidad latina. Educators for Excellence , una organización dedicada a elevar la docencia como profesión a la que Mejía pertenece, nominó a Mejía porque durante todo este proceso él "nunca olvidó sus raíces" y empezó una organización sin ánimo de lucro llamada Herramientas del Saber para proveer útiles escolares y ropa a los niños más necesitados en la República Dominicana.

"A él le apasiona trabajar por sus estudiantes, sus familias y su comunidad", dijo la organización al nominarlo, "y eso se ve reflejado en sus palabras y sus acciones todos los días".

-¿Cuándo y cómo decidiste convertirte en maestro?

Desde muy pequeño yo sabía que mi educación era lo más importante y que era lo único que nadie podría quitarme, por eso siempre he trabajado para superarme y ser mejor cada dia. En la universidad tuve la oportunidad de participar en un programa con otros estudiantes donde viajamos a la República Dominicana y la frontera con Haití para hacer servicio comunitario con estudiantes por una semana. Este viaje cambió mi vida porque me ayudó a ver la realidad de mi país desde otra perspectiva y analizar el sistema educativo. Eso me fascinó y ahí empezó mi pasión por la educación y la justicia social. Decidí aprender más acerca de la realidad del sistema educativo en mi comunidad.



-¿Cómo fue tu camino para convertirte en maestro?

Yo emigré a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Este proceso fue muy difícil porque además de tener que adaptarme a un país y a una cultura nueva, tenía que aprender un lenguaje que no conocía para poder continuar mis estudios. En la escuela secundaria, tuve que repetir el grado 11. No sabía hablar inglés y me tocó esforzarme como nunca antes porque solo tenía un año para pasar todos los exámenes académicos necesarios para poder graduarme.



Ann Singer



En el 2010, tomé la decisión de asistir a un college público porque pensaba que no tenía la capacidad de aplicar para una universidad privada. Gracias a Dios tuve la oportunidad de trasladarme a Boston College después de un año con una beca para cubrir mis estudios. Estudié Psicología y Recursos Humanos. En esta materia pude explorar el comportamiento humano y cómo ayudar a las personas.

Durante este tiempo, tenía que trabajar tiempo completo para poder ayudar a mi familia y comprar mis libros. Este fue uno de los procesos más difíciles de mi vida porque aunque me gradué con honores después de tres años, mi experiencia como latino en un campo donde los estudiantes son mayormente americanos fue muy difícil.



Empecé a trabajar con estudiantes que al igual que yo estaban aprendiendo inglés como su segundo idioma. Este trabajo se volvió personal ya que quería que mis estudiantes tuvieran los recursos que yo no tuve cuando vine a este país por primera vez. Finalmente tuve la oportunidad de obtener mi maestría en Educación en Boston University en el 2016.

-¿Por qué crees que es importante tener maestros latinos como tú en las aulas?

Actualmente, la presencia de la comunidad latina en posiciones de liderazgo en las escuelas es muy poca. Necesitamos empoderar a todos nuestros jóvenes para que sean líderes del mañana y nuestra presencia en las escuelas pueda incrementar.

Considero importante que nuestros niños tengan la oportunidad de trabajar con personas con quienes se puedan identificar en el salón y que puedan ver un ejemplo de superación y un modelo a seguir. Pienso que nuestros niños no siempre tienen acceso a los mismo recursos o posibilidades que los demás estudiantes y eso es parte del problema principalmente.



Ann Singer





-¿Qué has aprendido como profesor? ¿Qué has aprendido de tus estudiantes?

Mi experiencia como maestro ha hecho que este trabajo se convierta en algo muy personal para mí. Desde que me gradué de la universidad he estado trabajando con estudiantes de diferentes edades y sus familiares, y me he dado cuenta que las necesidades y los problemas que están ocurriendo en las comunidades, sea cual sea, están afectando a mis estudiantes de la misma manera. Por eso, desde mis inicios aprendí que para hacer este trabajo debía de asumirlo con responsabilidad, compromiso y dedicación. Todos los días aprendo cosas nuevas de mis estudiantes y creo que eso hace de esta profesión algo muy especial.

-¿Qué es lo más satisfactorio de trabajar en la educación?

La educación es un derecho humano y todos tenemos derecho a una educación de calidad sin importar nuestra raza o color de piel. Trabajar en las escuelas enseñando a estudiantes que vienen de diferente países y tener la oportunidad de ayudar a sus familias es para mí un honor. Esto significa que cada día puedo contribuir un poco más al desarrollo y formación de la próxima generación de líderes del mañana y eso es algo que me satisface como maestro.



Todos los días mis estudiantes se esfuerzan por ser mejores y dar más de sí. Yo puedo ver el gran cambio y progreso que ellos hacen a través del tiempo. Ellos me inspiran cada día y me motivan a siempre dar lo mejor de mí y ser mejor para ellos.

-Cuéntanos una anécdota sobre un estudiante con el que sentiste que conectaste o en quien sentiste que tuviste un impacto positivo.

También soy el entrenador del grupo de debate estudiantil en la escuela. Siempre recuerdo el día en que mis estudiantes participaron en un torneo de debate donde muchas escuelas participaron también. Todos estaban muy nerviosos y no pensaban que lo iban a poder hacer, pero yo siempre creí en ellos y sabía que eran muy buenos y tenían todas las cualidades para hacer un buen trabajo.



Ann Singer



Al principio de la ronda todos estaban preocupados, pero a medida que el tiempo transcurría todos veían cómo sus voces tenían poder y cómo con sus ideas podían persuadir a los demás. Al final del día algunos de mis estudiante fueron seleccionados en el grupo de los mejores oradores de la competencia por sus cualidades de expresión y sus argumentos. Ellos no lo podían creer y entendieron que sí se puede y que todo lo que se proponen en la vida es posible, solo tenemos que trabajar arduamente y ponerle mucha dedicación a nuestra educación.

-¿Qué estás haciendo fuera del salón de clase para ayudar a tus estudiantes?

Siempre he tenido la intención de ayudar a mis estudiantes y a sus familias más allá del trabajo que puedo hacer en mi salón de clase. Las cosas que suceden fuera de la escuela que afectan a mis estudiantes también me afectan a mí. Es por eso que siempre trato de construir una relación de confianza con cada uno de ellos para que se sientan cómodos en nuestro ambiente. Trato de aprender más acerca de sus historias y sus sueños; creo que eso me ayuda a conocerlos más y poder identificar maneras de apoyarlos fuera de la clase.



Por ejemplo, siempre busco oportunidades donde ellos puedan participar en actividades extracurriculares, tomar clases a nivel de universidad, ser parte de otros programas académicos e incluso poder trabajar después de clases para ayudar a sus padres.





De la misma manera, he trabajado con organizaciones como Educators for Excellence para aprender más acerca de los problemas de mi comunidad y obtener las herramientas necesarias para poder hacer los cambios que se necesitan para ayudar a nuestros estudiantes. Este trabajo ha sido muy bueno, puesto que me ha servido de plataforma no solo para aprender, sino también para entablar conversaciones con los líderes que tienen la posibilidad de hacer cambios en nuestro sistema educativo.

También tengo mi propia fundación sin fines de lucro para ayudar a los niños más necesitados en la República Dominicana, llamada Fundación Herramientas del Saber. Nuestra misión es poder ayudar a estos niños a tener acceso a una educación de calidad. Todos los años llevamos útiles escolares y trabajamos con la escuela llevando donaciones. Pueden aprender más en nuestra página web: www.fundacionherramientasdelsaber.org.



Nuestro enfoque es brindar ayuda con propósito, y es por eso que tratamos de trabajar con ellos para que puedan ver que son capaces de muchas cosas positivas y que con sus propios esfuerzos pueden lograr todo lo que se propongan.

