Cientos de niñas menores de edad se casan en EEUU en matrimonios arreglados

Aunque podría parecer un problema lejano, en Estados Unidos hubo casi 250,000 matrimonios de niños entre los años 2000 y 2010, según cifras de la organización Unchained at Last. Arkansas, Idaho y Kentucky eran en 2014 tres de los estados con las tasas más altas.

A Esther la obligaron a casarse cuando apenas tenía 17 años. Ella vivía en Nueva York con sus padres y por la pobreza de su familia y las costumbres de su religión no tuvo más opciones, aunque ni siquiera entendía qué era el matrimonio.

"Venía de una familia pobre, en una comunidad insular Hassidic (judíos ortodoxos) donde el matrimonio de todo el mundo se fija cuando estás en una edad joven", se lee en el testimonio publicado por la joven en la web Unchained at Last, una organización independiente dedicada a ayudar a las niñas a abandonar matrimonios obligados.

Para superar los problemas económicos, alguien le sugirió a su familia que le arreglaran a la niña un matrimonio con un joven de dinero. "Era una bebé", recuerda Esther y entonces cuenta cómo conoció al que sería su esposo.

"Nos reunimos por media hora y él se sentó allí con su camisa abotonada hasta la nariz (...) Luego de media hora mi papá entró a la habitación y dijo: 'Entonces esto es un mazel tov?'. Yo dije que no sabía. Y entonces el padre del chico entró y dijo: 'Mazel tov'".



Estuvieron comprometidos por cuatro meses y se casaron. De allí en adelante, la joven cuenta que el matrimonio fue tormentoso, que fue violada durante los nueve años que duró la unión por su esposo así como por grupos de hombres. Contó que su marido la amenazaba con dejarla en la calle y quitarle a sus hijos.

La realidad de Esther podría sonar poco común en Estados Unidos, sentirse lejana o de otros continentes, pero no es así. En el país, más de 167,000 jóvenes de 17 años o menos contrajeron matrimonio en 38 estados entre 2000 y 2010, reporta el diario The New York Times citando datos de Unchained at Last. En la búsqueda, la organización halló casos de niñas de 12 años casadas en Alaska, Louisiana y Carolina del Norte.



Unchained at Last incluso cree que en todo el país, entre los años 2000 y 2010, hubo casi 250,000 matrimonios arreglados a niños. La gran mayoría de estas uniones son de niñas con hombres adultos. El diario citas además datos del censo de 2014 que refieren que, en ese año, al menos 57,800 estadounidenses en edades entre 15 y 17 años estaban casados.

Entre los estados con las tasas más altas estaban entonces Arkansas, Idaho y Kentucky. Y aunque el Times explica que los números han ido bajando, todos los estados del país siguen permitiendo las uniones de niñas con adultos, en su mayoría con el consentimiento de sus padres, de un juez e incluso de ambos.

El diario cita a una niña scout llamada Cassandra Levesque, en New Hampshire, quien conoce a jóvenes de hasta 13 años en su estado que contraen matrimonio.

También cita la historia de Sherry Johnson, que también fue obligada a casarse en Florida cuando tenía 11 años con un hombre de 20 años, miembro de su iglesia y quien la había violado. El matrimonio se arregló tras un acuerdo de su familia la comunidad religiosa para evitar que las autoridades de bienestar de la niñez investigaran el caso.

Ambas buscan ahora aprobar en sus estados leyes que frenen los matrimonios obligados de menores de edad, como parte de un movimiento que se extendió por todo el país. Y mientras eso avanza, en Florida, por ejemplo, niñas menores de 16 años siguen siendo casadas en una tasa de una cada ciertos días.



El único estado en el que sus legisladores habían logrado aprobar una ley que prohibía el matrimonio con menores de 18 años es New Jersey, pero el gobernador republicano Chris Christie la bloqueó.

En el mundo, cada año 15 millones de niñas son casadas antes de los 18 años, según un reporte de la organización Save the children. Muchas de ellas, por arreglos económicos de familias que viven en pobreza.



